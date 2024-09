Vízilabda, mint sikersportág

A brit fővárosban, 1948-ban három medállal is gazdagodtunk, két harmadik és egy második hely révén. Torna összetett csapatban Várkői Ferenc bronzérmes lett, akárcsak Tóth Ferenc birkózó a kötöttfogású pehelysúlyúak között. Ekkor még kikapott Olaszországtól a döntőben a magyar férfi vízilabda-válogatott, amelynek tagja volt a Szegeden született idősebb Szivós István. Ő aztán 1952-ben és 1956-ban is olimpiai bajnok lett, ahogyan később fia, ifj. Szivós István – Budapesten született – is nyert 1976-ban, de két bronz- és egy ezüstérmet szintén begyűjtött. Játszott Szegeden 2012 és 2014 között, az olimpiai érem viszont nem jött össze id. Szivós unokájának, Szivós Mártonnak.

Helsinki bajnokai

Az 1952-es helsinki, valamint az 1956-os melbourne-i olimpia is két aranyérmet hozott Szegednek. Szivós mellett Littomeritzky Mária úszó nyert a 4-szer 100-as gyorsváltó tagjaként Finnországban, míg Ausztráliában Magay Dániel kardvívó csapatban.

Rómából a tőrvívó hódmezővásárhelyi Juhász Katalin csapatban elért ezüsttel térhetett haza, míg a szentesi származású labdarúgó, a Ferencváros játékosa, Orosz Pál bronz­éremmel. Az olaszok ellen 2–1-re megnyert találkozón az ő góljával szereztünk vezetést, másik találatunkat Dunai Antal jegyezte. Orosz 80 évesen 2014. május 12-én hunyt el, fia, ifj. Orosz Pál az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatójaként dolgozik.

Az 1964-es tokiói olimpián a bajnok női tőrvívó csapatnak hódmezővásárhelyi és szegedi sportolója is volt Juhász Katalin és Ágoston Judit személyében.

A legenda

1947. június 17-én Szegeden született Kocsis Lajos, aki 1960 és 1964 között a Szegedi VSE-t erősítette. 1968-ban Mexikóvárosban olimpiai bajnok labdarúgóvá vált, míg az 1972-es müncheni ötkarikás játékokról ezüstéremmel tértek haza. Előbb Bulgáriát győzték le 4–1-re, míg utóbb Lengyelországtól szenvedtek 2–1-es vereséget.