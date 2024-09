A Délmagyarország podcastjának vendége két, az idei párizsi olimpiai játékokon debütáló sportoló volt. Az úszó Ugrai Pannát és a kenus Kiss Ágnest nem csak a párizsi szereplés köti össze, hanem hogy mindketten tartalékos katonák is, az MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred tagjai.

Ugrai Panna és Kis Ágnes voltak a Délmagyar podcast legújabb vendégei. Fotó: Török János

Podcastunkban meséltek arról, hogy hogyan kapcsolódik össze a honvédelmi pálya és a sportolói karrier, mit várnak az előttük álló öthetes kiképzésről, valamint természetesen a sportkarrierjükről is beszélgettünk velük. A Hód Úszó SE úszója és az MVM Szeged VE kenusa is versenyez csapatban, az itt tapasztaltak pedig sokat jelenthetnek a honvédségnél is, ahol kettős életpálya-modell várhat rájuk. A két olimpikon mesélt a párizsi élményeikről, tapasztalatairól, valamint a jövőbeli tervükről a honvédségi-, és sportkarrierjüket illetően.