Álmosan kezdte a vasárnapi esti mérkőzést az OTP Bank-Pick Szeged a Balatonfüred ellen. Ez leginkább a hazai támadásokon érződött, a remek formában lévő Bodó is rossz ejtéssel próbálkozott. Hét minutum alatt hat percet játszott emberhátrányban a Pick, miközben rendre a vendégek jártak előrébb a Pick Arénában. Kétgólos különbséget is menedzselhettek rövidebb ideig kétszer is a fürediek, a Szeged Imanol Garciandía átlövésgóljaival ragadt ellenfelére. Smárason asszisztját Toto kapta el bal kézzel, jobbal pedig bedobta beállóból, 7–6-nál a 13. percben ezzel vezetett először a Pick Szeged.

A kék mezes Pick Szeged tempót növelt a második félidőre és magabiztosan nyert.

Fotó: Török János

Smárason helyett Kukics érkezett irányítónak a hazai csapatba, ami hozott némi lendületet a támadásokba. Mindezek mellett jól tartotta magát a Balatonfüred, Vasziljev védekezésben és támadásban is kulcsember volt náluk, miközben az Andó Ariánt váltó Deményi Xavér remekül szállt be, tizenegy lövésből ötöt hárított a szünetig. Ez a szoros eredményhez volt elég, egy félidőt követően 15–13 állt az eredményjelzőn.

Gyorsan eldöntötte a Pick Szeged

Pillanatok alatt eldőlt fordulás után, hogy a vendégek nem tudják már megszorongatni a hazaiakat. Üres kapuval, hét a hat ellen támadott a Füred, így Thulin védései vagy labdaszerzések után könnyű találatokat jegyezhetett a Szeged. A 41. percben 23–16-nál kért időt Kis Ákos.

Szegedi örömjátékká alakult a mérkőzés. Felgyorsult a támadójáték, de a védelem is összeszedettebbé vált, akárcsak az eddigi meccseken a szünet után. A 46. percben Bodó Richárd volt erőszakos, ziccerbe cselezve magát talált be ötödször, kialakítva a közte tizet, 28–18.

Sostaric néhány perc alatt dobott négy gólt, majd visszajött a helyére Szilágyi, aki egy finom csuklómozdulattal ejtette át Erdeit. Ekkor, az 52. percben mutatta a legnagyobb különbséget a tábla, tizenkettőt 33–21-nél. A szegedi akadémista, Balogh Dániel nagyjából negyedórát játszhatott, védekezett és támadott, megszerezte a szezonban első góljait is. A végén egyszámjegyű lett a különbség, csütörtökön 18.45-re a Nantes érkezik a Pick Arénába a BL-ben.