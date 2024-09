Mindössze két alkalommal találkozott eddig egymással tétmérkőzésen az OTP Bank-Pick Szeged és a Magdeburg a férfi kézilabda Bajnokok Ligája sorozatában. 2004. február 14-én a Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén Kovács Péterrel a kispadon fogadták a Tisza-partiak az akkor legszebb napjait élő német klubot – 2002-ben a Veszprémet győzték le a BL-döntőben –, amelyet az edzőlegenda Alfred Gíslasson irányított. Ott volt kezdőként az újszegedi sportcsarnok küzdőterén a balszélső Bennet Wiegert, aki 2015 óta már a csapat vezetőedzője. Neki köszönheti az SC Magdeburg, hogy ismét Európa legerősebb csapatai között emlegetik a klubot. 2023-ban ismét magasba emelhették a legrangosabb európai klubtrófeát, de 2024-ben szintén bejutottak a kölni négyes döntőbe.

Három bajnoki sikerrel hangolt a Bajnokok Ligája nyitányára a Pick Szeged.

Fotó: Török János

Visszatérve a húsz évvel ezelőtti párharcra, 31–30-ra nyert a Magdeburg Szegeden – otthon pedig 28–24-re – a nyolcgólos Stefan Kretzschmar vezérletével. A Wiegerthez hasonlóan balszélső Kretzschmar jelenleg a BL A csoportjában induló Füchse Berlin sportigazgatója.Premiermérkőzés lesz. Először ül majd a szegedi kispadon vezetőedzőként a Bajnokok Ligájában Michael Apelgren, valamint segítője, Jonas Källman. Akár hat új játékos is bemutatkozhat a BL-ben kék mezben, de közülük is Janus Smárasonra várhat a legpikánsabb hatvan perc. Az izlandi irányító a 2023–2024-es idényben még éppen a Magdeburgot erősítette.

Kényszerhelyzetben a Magdeburg

Az elmúlt három idény kétszeres német bajnoka több gonddal is küzd a szezon kezdetén. Felix Claar és Óscar Bergendahl is sérüléssel tért vissza az olimpiáról, előbbi ráadásul hosszabb időre kidőlt. Pótlása viszont remekül sikerült, a Magdeburg ugyanis kivásárolta az Erlengentől a – Eisenachnál kölcsönben lévő – legutóbbi Bundesliga gólkirályát, a 24 éves svájci balátlövőt, Manuel Zehndert, aki a Wetzlar elleni bajnoki nyitányon két góllal debütált. A meccset 35–28-ra nyerte meg a címvédő, a jobbátlövő Ómar Ingi Magnússon kilencszer, az irányító Gisli Kristjánsson pedig hatszor talált be, míg a másik friss szerzemény, Antonio Serradilla négy asszisztot osztott ki. Beállóba érkezett még hozzájuk Zechel Erlangenből, míg a jobbszélső Persson a Bergischerből.