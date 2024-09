Jól választottak azok a szurkolók, akik a Pick Arénában vagy az M4 Sport televízión keresztül megnézték a Tatabánya Pick Szeged elleni vendégjátékát. Az első félidő lüktető játékot hozott, a sportág népszerűsítését is jól szolgálta a magyar bajnokság első rangadója.

A Pick Szeged védője, Röd találkozott Dissingerrel, aki ezután elterült a földön. A játékvezetők videózás után utóbbit állították ki színészkedésért, az ítélettel finoman szólva sem értett egyet.

Fotó: Török János

Harminc perc, harminc nyolc gól. Rohanós kézilabdát játszott a Szeged, amiben partner volt a felfrissített kerettel érkező MOL Tatabánya KC is. Az első percek kissé idegesen indultak, de a meccshangulatot ez pozitív irányba befolyásolta. Népes publikum kísérte el a vendégcsapatot, de a hazai B-közép is kitett magáért végig. Ezúttal Mackovsekkel kezdett balátlövőben a Pick, a szlovén olimpikon viszont nem igazán találta a jó formáját támadásban. hamar jött is a csere, Bodó Richárd érkezett a helyére. Jól védekezett és osztogatott labdaszerzések után.

Izgalmakból nem volt hiány

A 8. percig kellett várni az első Thulin-védésre, amely után a picit pontatlan indítást Frimmel szedte össze ügyesen, 5–5. Sostaric a harmadik bajnokiján is ihletett formában folytatta. Többször vezetett eggyel az Ugalde-csapat, azonban a 14. percben Lazar Kukics remek pillanatainak köszönhetően végérvényesen átvette a vezetést a Pick Szeged. A szerb irányító először kisodródva lőtt egyenlítő gólt (7–7), majd a középkezdés után visszaérve a szegedi hatos fölé berepülve szerzett labdát, amivel Frimmel rohant végig, 8–7. Az osztrák szélső újabb találatával először mutatott kétgólos különbséget a tábla, jött is azonnal az időkérés a vendégektől a 15. minutumban.

Kettővel vezetett a Pick Szeged

A Nantes-ból igazolt balszélső, Baptiste Damatrin góljaival jól tartotta magát a Tatabánya, de a spanyol beálló, Ignacio Plaza pályára lépése is olyannyira jót tett nekik, hogy a 24. percben 14–14-nél utolérték a Szegedet. Bár 20–16-ra ellépett a Pick, a szünetben mindössze két góllal vezetett.

Mikler parádézott

A második játékrészre mindkét együttes kapust cserélt. Szegedi oldalon Thulin hat védéssel ült le, míg Székely Márton néggyel adta át a helyét Bartucz Lászlónak. A játék viszont Mikler Roland remekléséről szólt, aki, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy egyszámjegyű gólt szerezzen csak a második félidőben az egykori Bányász. Tizenegy hárított labdával 55 százalékos védési hatékonysággal zárt a 39 éves kapus. Jérémy Toto és Borut Mackovsek húzott elé masszív falat, de Bánhidi Bence is többször blokkolt előtte.