Az inspiráció életünk szerves része. A reggeli kávéból ugyanúgy ötletet meríthetünk, mint egy tartalmas beszélgetésből, vagy éppen a világ legjobb női sakkozójának életútjából, aki kisugárzásával emberek millióit inspirálja. Ezt a belső motivációs erőt hozza el nekünk az említett sakklegenda, Polgár Judit a jubileumi Világsakkfesztiválra. A kétnapos esemény-sorozat a Magyar Nemzeti Galériában indul.

Fehér és fekete: a sakk igazi közönségjáték is lehet Polgár Judit révén. Fotó: Ákos Stiller

– A látogatók és az előadók visszajelzései alapján ez a fesztivál a leginspirálóbb esemény az évben, ezért szeretnek újra meg újra visszatérni. Az ő véleményük engem is inspirál. Ezért is választottam idén az esemény központi témájának az inspirációt. Ha visszatekintek, engem a szüleim, a testvéreim és különböző helyzetek inspiráltak gyerekként. Utóbbira példa, amikor 12 éves voltam, és minden idők egyik legragyogóbb sakkozója, Garri Kaszparov a sakkpartimat nézte. Felnőttként egy jó könyvből, egy érdekes előadásból vagy egy tartalmas beszélgetésből is tudok ihletet meríteni. A fesztiválon egyiknek sem leszünk híján – árulta el Polgár Judit, a sakktörténet legjobb női játékosa, a fesztivál alapítója.

A szervezők hozzátették: a kiemelkedő sakk-kultúrával rendelkező cég, a Morgan Stanley támogatásával megrendezendő 10. Polgár Judit Világsakkfesztivál az évfordulókról, a nagy találkozásokról és az ünneplésről szól. Három helyszínen több mint 20 program várja a látogatókat.

Szeptember 17-én a Nemzeti Galériában, a fesztivál első napján öt év után közös könyvdedikáláson személyesen találkozhatnak a látogatók a Polgár nővérekkel. A fesztivál kiemelt programja a közösségi szimultán: Polgár Judit 8 közösséggel, több százezer ember ellen fog játszani. Egyik ellenfele a Chess.com, a világ legnagyobb sakk közössége, de a kihívók között lesz a magyar sportlegendák csapata dr. Kamuti Jenővel, a Nemzet Sportolójával és Varga Ádámmal, a tokiói és a párizsi olimpia ezüstérmes kajakozójával, a művészek közössége a költő és slammer Kemény Zsófival, a zenész Charlie-val, a színművész és rendező Eszenyi Enikővel és az író és rendező Gárdos Péterrel, valamint a sakkinfluenszer Zachary Saine (The Chess Nerd) közössége. A rendhagyó szimultánt délután 14 órától követhetik a nézők a helyszínen és online.