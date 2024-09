A két ponttal a magyar válogatott feljött a negyedik helyre. Az éllovas India ezúttal sem hibázott, 2,5:-1,5-re Kínát is legyőzte. Női csapatunk 3:1-re verte Ausztriát és ugyancsak előrébb lép.

A szegedi Lékó Péter villámgyorsan nyert. Fotó: Polyák Attila

Lékó Péter végképp igazolta, remélhetőleg önmagát is végleg meggyőzte, hogy öt év után érdemes volt visszatérnie. A Szicíliai védelem Fb5-ös változatában meglepte ellenfelét, Paulius Pultineviciust, gyorsan fölénybe került világossal, sötét már a 23. lépésben kapitulált. Gyorsan megszerezte a válogatott a vezetést.

Szanan Szjugirov ezúttal kimaradt, így Berkes Ferenc játszott a harmadik táblán, és szívós, precíz játékkal fokozta az előnyét. A negyedik táblán Gledura Benjámin világossal mintha mindent egy lapra feltéve sakkozott volna, a Szláv védelem szerint kezdődő partiban erőltette a támadást a királyszárnyon. Gyanús minőségáldozatot hozott, az időzavarban az ellenfele szerencsére eltévedt, Gledura kicsi előnnyel egyszerűsített végjátékra.

A korábbi kiváló nagymester és szakíró, Bilek István jutott eszünkbe, aki hasonló esetekben rendre Caissát, a sakkozás istennőjének szeszélyességét emlegette...

Az időkontroll után már Gledura nyúzta az ellenfelét a nyerésért, ám a vezér és futó, két gyalog előny kontra vezér és bástya végjátékban nem találta meg a győzelemhez vezető tervet. Mondanánk, igazságos döntetlen született, de ismerjük el, könnyen vereség is lehetett volna belőle.

Mintha Rapport Richárd csak csapattársa fellélegzésére várt volna. Sötéttel nagyon szolidan manőverezett, mintha az időt húzta volna. Amikor Gledura túljutott a krízísen és lényegében biztossá vált a magyar csapat győzelme, egyből döntetlenre adta a maga játszmáját.

Berkes Ferencnek sokkal inkább lehet oka a mérgelődésre, végig precízen játszott, ám elegendő volt egyetlen pontatlan lépés, és döntetlenre rontotta a partit. Így lett 2,5:1,5-ös magyar győzelem a vége. Az a legfontosabb, hogy megvan a két pont, de fölényesebb is lehetett volna a siker. India Kínát is legyőzte, így továbbra is százszázalékos, Irán a második, Magyarország Üzbegisztánnal, Örményországgal és Szerbiával holtversenyben feljött a 3–6. helyre, a tábla pontok alapján a negyedik.

