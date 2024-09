A német Magdeburg elleni hazai siker után Barcelonában lépett pályára az OTP Bank-Pick Szeged a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. A meccs vége egy gólos vereség, de ez az eredmény kilenc gólos különbségről apadt le, így óvatosan, de megemeltük a kalapunkat a csapat előtt.

A Szeged-Csanád GA gól nélküli döntetlent ért el a BVSC otthonában a labdarúgó NB II. 7. fordulójában, és ugyan hat mérkőzés óta veretlen, viszont nem tud számottevően előrelépni. A labdarúgó NB III.-ban az SZVSE-G-Falc Kft. hazai pályán kapott ki az éllovas Gyulától, míg a HFC ikszelt a Pénzügyőr vendégeként.

A vízilabda magyar kupa első szakaszát mind a négy Csongrád-Csanád vármegyei együttes, a két szentesi és a két női is sikerrel vette, akadtak bravúrok is az eredmények között – ezt is átbeszélték kollégáink, Vajgely Pál, Mádi József és Becsei Dávid a szokásos heti podcastben, a Sporthangban.