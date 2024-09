Szeptember 11-én, szerdán négy mérkőzéssel elindul a 2024–2025-ös szezon a férfi kézilabda-Bajnokok Ligájában. A Pick Szeged szeptember 12-én, csütörtökön az első fordulóban a német bajnoki címvédő, a legutóbbi két idényben egyaránt BL négyes döntőbe jutott SC Magdeburgot látja vendégül a Pick Arénában 18.45-től. Ezen hat szegedi kézilabdázó mutatkozhat be, amennyiben mindannyian keretben lesznek.

Magnus Röd személyében egy szegedi kézilabdázó is bekerült a top 5 átigazolás közé az EHF-nél.

Fotó: Török János

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) szakírója úgy fogalmazott, mozgalmas nyarat tudhatnak maguk mögött a Bajnokok Ligájában érdekelt kézilabdázók, hiszen a nemzeti csapatukkal többen az olimpián jártak, de sokan klubot is váltottak.

Mindenkinek ugyanaz a célja

Az új szezonra minden együttesnek az a terve, hogy 2025. június 25-én ott legyen Kölnben és magasba emelje a trófeát. A címvédő Barcelona mindössze egy játékost igazolt ezen a nyáron, míg a Szeged hatot. Az EHF szubjektív módon megpróbálta kiválasztani a kiírás öt legnagyobb és legfontosabb átigazolását. Mint írják,ez nem volt könnyű feladat, lehet köztük meglepetés is.

A top 5-ös lista ötödik helyére Magnus Röd került, aki a norvég Kolstadból az OTP Bank-Pick Szegedbe igazolt.

Érdemes odafigyelni a szegedi kézilabdázó játékára

– Rövid időre tért vissza Norvégiába Magnus Röd. A 2017 és 2023 között a Flensburg-Handewittben játszó balkezes tavaly nyáron igazolt a Kolstadba. A 27 éves játékos viszont nem tudott nemet mondani egy újabb lépésre, így pályafutása során először fedezheti fel a magyar bajnokságot. Az elmúlt szezonban több sérülést is szenvedett, így mindössze hat meccset játszott a BL-ben. Röd viszont így is lenyűgöző teljesítményt nyújtott, a Paris Saint-Germain ellen 12 gólt lőtt. A benne rejlő lehetőségek továbbra is kiaknázatlanok, így az biztos, hogy Röd egy olyan játékos, akire figyelni kell Magyarországon – írta indoklásában az EHF.

A toplista első pozíciójában Xavi Pascual, a Veszprém új vezetőedzője van ott, akit a román bajnok Dinamo Bucuresitől vásárolt meg a magyar bajnoki címvédő. Az EHF úgy vélekedik, Pascual azon kevés szakemberek egyike a sportágban, aki képes megváltoztatni egy csapat arcát. A Barcával 2011-ben, 2015-ben és 2021-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját, majd a 2021–2022-es szezon előtt Bukarestbe költözött. Pascual érdemei közé tartozik egy olyan generáció formálása a katalán fővárosban, amelynek jelenleg is tagja Dika Mem és Aleix Gómez.