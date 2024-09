– Kaposváron kezdi a bajnokságot a Szegedi VE, kik távoztak és érkeztek?

A Szegedi VE a kaposvári bajnoki után három hazai kupameccset játszik ezen a héten.

Fotó: Karnok Csaba

– Hárman távoztak tőlünk és ketten érkeztek. Klár Gergely a Vasasba igazolt, Tóth Gyula visszatért nevelőegyesületébe, a Metalcom Szentesbe, míg Horváth Zsombor befejezte az aktív játékos-pályafutását. Ketten érkeztek hozzánk. A Ferencváros nevelését, Spitz Márkot az Egerből igazoltuk le, míg Szerbiából jött hozzánk a fiatal Luka Boskovics. Ő még ifjúsági korú, így ott is számítunk rá jobban, de öt utánpótlás meccset követően már a felnőtteknél is játszhat, nem számít légiósnak.

– Milyen poszton bevethető a két érkező?

– Spitz Márk egy tipikus külső körös játékos, de a kapás és rosszkéz oldalon is bevethető. Luka univerzális játékos, akire akár bekként is számíthatunk, de a kapás oldalon érzi a legotthonosabban magát.

– Összességében hogy alakult a felkészülési időszak, rajtra kész a csapat?

– Úgy zajlott a felkészülés, ahogy elterveztem, mindössze annyi hiányérzetem van, hogy talán kevesebb edzőmeccset játszottunk, mint szerettem volna. Emiatt nagyon megörültem az egri Pócsik Dénes Emléktornának, de annak az időzítése nem volt a legjobb a szempontunkból. Egy-másfél héttel később, közvetlenül a bajnoki rajt előtt lett volna igazán mértékadó.

A Szegedi VE a tavaszi kulcsmeccsekre fókuszál

– Milyen tapasztalatokkal járt ez a torna?

– A második napunk pocsékra sikeredett. Reggel játszottunk a Miskolccal, este a Szentessel, minden rossz előjött belőlünk. Utána viszont még Kürti Dominik hiányában is mindössze kettővel kaptunk ki a Szolnoktól, míg az újonc, légiósokkal felálló Debrecent tizenegy góllal legyőztük. Összességben nem is baj, hogy nem parádéztunk Egerben, nem a felkészülési időszakban kell csúcsformában vízilabdázni. Még most sem vagyunk a toppon, de a lényegi dolgok tavasszal dőlnek el.

– Milyen meccsre számít a megerősödött Kaposvár ellen?

– Az a csapat, amely leigazolja az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok Hárai Balázst, annak nem csupán a kiesés elkerülése a célja. Szeretnének előrébb lépni a tavalyi nyolcadik helyről, amelyhez ügyes fiatalokat igazoltak Bede Marcell, Besenyei Áron, valamint a szentesi származású Pellei Kristóf személyében. Ami pedig a meccset illeti, egy Kaposvár–Szeged rangadón sosem cukorkát osztogatnak egymásnak a játékosok. Nekünk aranyat érne a bajnokság elején egy idegenbeli pontszerzés a legjobb nyolcba kerülésért vívott harcban.