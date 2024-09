A Miskolc ellen már jól kezdtek. Négy napon belül a harmadik tétmeccsét játszotta a Szegedi VE. 2–0-s kezdéssel alapozta meg a mérkőzést a Tisza-parti alakulat, amely nyolc perc játékot követően 5–2-re vezetett. A második negyedben hegyeket mozgatott meg azért a Miskolc, hogy ledolgozza hátrányát. Másfél perc után sikerült is 5–4-re felzárkózniuk, majd két perccel a nagyszünet előtt 7–6 állt az eredményjelzőn.

Kiss Csaba a Szegedi VE védekezésével még nem elégedett, a lőtt gólok számával viszont igen.

Fotó: Török János

8–6-os szegedi előnyről indult a harmadik negyed, amelyben már egyértelműen a hazaiak akarata érvényesült. Mindkét negyedet 5–2-re megnyerte a Szeged, így a mérkőzésért járó pontokat 18–10-es győzelemmel húzták be Leinweber Olivérék.

A B csoport másik szombati mérkőzésén a Honvéd 21–7-re nyert, így a holnapi utolsó két mérkőzéstől függetlenül a Szeged és a Honvéd már bejutott a legjobb nyolc közé a BENU Magyar Kupában.

Kiss Csaba: – A Pécs elleni mérkőzéssel nem voltam elégedett, mert rengeteg gólt kaptunk. Leginkább az nem tetszett, ahogy kaptuk azt a sok gólt. Ugyanakkor sokat is lövünk, ami jó, mert így tudtunk nyerni a Miskolc ellen is. Nagyon jól támadtunk, jól kiszolgálják a srácok egymást. Védekezésben viszont sokkal jobban kell zárnunk a jövőben. Örülök a két győzelemnek és a továbbjutásnak, vasárnap a Honvéd ellen is meg próbálunk nyerni.

Szegedi VE–Miskolc 18–10 (5–2, 3–4, 5–2, 5–2)

Férfi vízilabda, BENU Magyar Kupa, B csoport, 2. mérkőzés. Szeged, Tiszavirág Sportuszoda. Vezette: Fodor, Bereczki.

Szeged: Danka – Sziládi 2, Bóbis 4, Nagy M. 2, Kürti 1, Leinweber 3, Kasza 3. Csere: Gyovai (kapus), Sánta 1, Pörge 1, Horváth V., Spitz 1, Varga M. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Miskolc: Szabó G. – Oltean, G. Rossi, Vismeg B. 2, Tőzsér 4, Várkonyi 2, Blazevic 1. Csere: Simon B., Gialanze, Almási, Hegedűs B. 1, Mészáros, Bikki-Petró. Vezetőedző: Kemény Kristóf.

Gól – emberelőnyből: 9/12, ill. 4/6.

Ötméteresből: 1/1, ill. -.

Kipontozódott: Almási.

A Pécs elleni péntek esti mérkőzést 18–15-re nyerte meg a Szegedi VE.