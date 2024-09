Akárcsak az idény első bajnokiján Kaposváron, az első Magyar Kupa-mérkőzésen immár hazai környezetben is “késett” a Szegedi VE. Akárcsak szerdán este, most is az ellenfél kezdte élesebben a találkozót. Ez a somogyiak vendégeként 2–0-s, a Pécs ellen viszont 3–0-s hátrányt jelentett három és fél perc játékot követően. Egy-két csere és elmondott taktikai elem Kiss Csabától, és máris jobbra fordult a helyzet. Sziládi beúszva centerezett remekül, így született meg az első hazai találat, 1–3. Ezt követte hamarosan Bóbis szép akciógólja (2–3), de az egyenlítésért ekkor még nem támadhattak, mivel Holl másodszor is a hosszú alsó sarokba pattintott, 2–4. Az utolsó percben aztán először Kürti büntetőjét nem tudta védeni a baranyai kapus, majd Leinweber labdaszerzése után kihasználva a medence szélességét kapott pattintott passzt Nagy Márton, aki behúzta a hálóba a labdát, 4–4.

A Szegedi VE négy játékosa is három gólt szerzett, köztük Nagy Márton is.

Fotó: Török János

A második negyed során tovább élvezhette a népes publikum a BENU Magyar Kupa sajátosságát. A bajnoksággal ellentétben itt 30 helyett 25 méteres vízfelületen játszanak a csapatok, ami garantálja a több gólt. Pillanatok alatt ellépett 6–4-re a Pécs, de alig egy perc alatt ledolgozta a kétgólos különbséget a Szeged, Bóbis emberelőnyös találatával pedig – először a mérkőzésen – átvette a vezetést 7–6-nál. Ezt még gyorsan egalizálták a vendégek, Kürti két utolsó perces góljára viszont már elmaradt a válasz, így a nagyszünetben 9–7-re vezettek Kiss Csaba tanítványai.

Feljavult a Szegedi VE a harmadik negyedre

Támadásban és védekezésben egyaránt javulni tudott a Szeged a harmadik negyedre, így megnyugtató előnyt épített fel. A fáradó pécsiek egyre lassabban értek ki a hazai nagy lövőkre, miközben lényegesen kevesebb tiszta helyzetet alakítottak ki, így a záró nyolc perc kezdetén már 15–9 állt az eredményjelzőn.

A nagy különbség tudatában még úgyis izgalom mentesen telt az utolsó negyed, hogy a pécsiek három góllal megnyerték azt. A szegedi siker a BENU Magyar Kupa csoportkörének első mérkőzésén nem forgott veszélyben a fordulás után, szombaton 15.30-tól a Miskolc ellen folytatják a Tiszavirág Sportuszodában Sánta Dánielék.