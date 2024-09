Nagyon szépen haladt a cél felé Varga Katalin, az MVM Szegedi VE paralimpiai bronzérmes versenyzője Párizsban KL2 200 méteren. Alig fél méterre volt előtte a brit Henshaw, mögötte pedig a másik brit, Wiggs lemaradt – úgy nézett ki, meglesz a második hely.

Aztán egyszer csak nagyjából 50 méterrel a cél előtt azt lehetett látni, hogy Varga lelassít, elmegy mellette Wiggs és a német Adler is, majd a szegedi szinte a nulláról újrakezdve a kajakozást indul utánuk. Mivel elég kevés volt már csak hátra a futamból, így nem maradt esély arra, hogy Varga visszakapaszkodjon a dobogóra, maradt neki a negyedik hely.

– A hatalmas lökéstől, a szélpufftól meg kellett állnom, hiszen ha nem teszek így, elhagyom a pályámat, amely kizárást ért volna. Kénytelen voltam menteni a helyzetet, de képtelen voltam előremenni. Az élet sajnos most ezt dobta. Találkoztam már ilyen erős széllel, mentem már óriási jobbos szélben, és a hajónak, amelyet két hónapja használok, előnye és hátránya is, hogy könnyen mozdul lapáthúzásra és a szélpuffokra is. Nekünk nincs kormányunk, hanem a lapáttal irányítjuk a hajót. Pedig szoros versenynek tűnt Henshaw-val a csata, a forma, az előfutam mind az ígérte, jó lesz, csak ezen a napon mégsem így alakult. Ilyenkor van az, hogy nem tudok megállni és lazítani, mert fel vagyok húzva, de most nem így lesz. Tartok egy nagyobb pihenőt – nyilatkozta Varga Katalin.

Vargán kívül még további két MVM Szegedi VE-sportoló volt érdekelt két-két számban. Boldizsár Dalma előbb VL2 200 méteren a B finálé második helyével 10. lett, majd KL2 200 méteren a B döntőben harmadikként ért célba, míg Suba Róbert negyedik helyen végzett KL1 200 méteren, illetve ötödikként zárt VL2 200 méteren.

A szakág egyetlen érmét Kiss Péter Pál szerezte KL1 200 méteren.