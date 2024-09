2021-ben a szentesi Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodában az U15-ös Eb-n még csak Zsófia volt keretben. 2024-ben viszont már mindkét világeseményen megkapta a lehetőséget Luca is, ami különleges pikantériát adott az ikerpár számára céljaik elérésének érdekében. Két szentesi vízilabdázó, két értékes érem.

A két szentesi vízilabdázó testvér, Horvát Zsófi és Horváth Luca a világbajnoki bronzéremmel.

Forrás: Horváth Zsófia családi archívuma

– Örülök, hogy végre Luca is lehetőséget kapott a korosztályos válogatottakban világversenyen, mindenben segítettük egymást – jegyezte meg a Délmagyarország érdeklődésére Horváth Zsófia.

Az U19-es Európa-bajnokság döntőjében 10–9-es vereséget szenvedett Magyarország Spanyolországtól Zágrábban. Az U18-as világbajnokságot a kínai Csengtuban rendezték meg, ahol az elődöntőben ismét a spanyolok bizonyultak jobbnak, a fordulatos bronzmeccset viszont már megnyerték a magyar lányok az Egyesült Államok ellen.

Nagy dicsőség

– Régóta ismerjük egymást, így egy remek közösség alakult ki csapaton belül, jó barátokká váltunk az évek során. Nagy dicsőség ez, hogy egy nyár alatt két ilyen világeseményen szerepelhettünk, és mindkettőről éremmel tértünk haza – folytatta.

Nagy az átfedés

Zsófi elmondása szerint a két érem nagyon értékes számára, de különbséget nem tud tenni a kettő között, mind másért szép. Kiemelte, hogy a két csapat kerete között nagy az átfedés, ugyanis a 2006-os korosztályból tizenegy játékos volt kerettag a zágrábi U19-es Eb-n.

– Az U19-es Eb-n lejátszott két Görögország elleni rangadó amiatt emlékezetes, mert rendkívül kiélezettek voltak. Főleg az elődöntő, amikor 0–3-ról fordítottunk és jutottunk be a döntőbe. A világbajnoki bronzmeccsen végig fej-fej mellett haladtunk az amerikaiakkal, az utolsó szűk két percben sikerült eldönteni az érem sorsát a javunkra. Ez is egy fordulatokban gazdag mérkőzés volt, de a szívünk vitt előre bennünket, ennek köszönhetően a 2006–2007-es korosztály Sike József vezetésével bronzéremmel fejezte be utolsó világversenyét – válaszolta arra a kérdésre, hogy a két tornáról mely mérkőzések ragadtak meg az emlékezetében leginkább.

Klubot vált a két szentesi vízilabdázó

A két világverseny okozta hosszú felkészülés és a két torna után nincs idejük pihenni. Zsófi és Luca ezen a nyáron Szentesről Egerbe szerződött, ahol szerdán megkezdték az edzéseket. A hétvégén már az utánpótlás bajnokság első fordulójában ugorhatnak medencébe, a következő héten pedig Bajnokok Ligája-selejtező vár rájuk a felnőttekkel.