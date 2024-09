A felkészülési időszak utolsó hetébe léptek a férfi vízilabdacsapatok, ugyanis a jövő héten hétközi fordulóval megkezdődnek az OB I. küzdelmei, míg a hétvégén a BENU Magyar Kupában rendeznek csoportmeccseket Egerben, Szegeden és Szentesen. Ennek apropóján a Metalcom Szentes és a Szegedi VE is részt vett az Egerben rendezett Pócsik Dénes Emléktornán másik négy OB I.-es klubbal hasonlóan. Ezt a szentesi vízilabdázók veretlenül zárták.

A szentesi vízilabdázók a vártnál is jobban játszottak az egri Pócsik Dénes Emléktornán.

Fotó: Gál Gábor/MW

Elkezdték bejelenteni Szentesen az új játékosokat. Ezek alapján kiderült, hogy Horváth Ákos a BVSC-ből, ifj. Tóth Gyula Szegedről, Takács János pedig Kaposvárról érkezett hozzájuk.

Az Emléktornán a házigazda Egert 13–7-re, a Szegedi VE-t 15–11-re, a Miskolcot pedig 16–14-re győzték le a Kurca-partiak. Az OB I.-es újonc Debrecen ellen 10–10-es rendes játékidőt után ötméteresekke nyertek 15–13-ra.

A szentesi vízilabdázók meglepték edzőjüket is

– Remekül illeszkedett ez az egri emléktorna a felkészülésünkbe. A bajnokság rajtja előtt nagyjából másfél héttel mind a négy meccsünket megnyertük, így mondhatom, talán picit túl jól is sikerült. Természetesen a hibáink is megmutatkoztak ezeken a meccseken, de négy győzelemre nem számítottam. Nagyon örülök, hogy jó ellenfelekkel szemben gyakorolhattuk a taktikánkat. A fizikális felkészülésen már túl vagyunk, büszkévé tett, hogy a csapat elképesztően fegyelmezetten vízilabdázott. Sokat kétkapuztunk a nyár során a Kaposvárral és a Miskolccal, most már finomhangoljuk a dolgokat és várjuk a szezonrajtot – jegyezte meg Kis Gábor, a Metalcom Szentes vezetőedzője.

Két győzelem, három vereség

A Szegedi VE még nem jelentette be a játékoskeretét illető változásokat, de az már korábban kiderült, hogy az Egerből távozott Spitz Márk hozzájuk igazolt, míg Klár Gergely a bajnoki döntős Vasashoz írt alá. Az Emléktornán a Debrecent 17–6-ra, az Egert pedig 13–9-re győzték le Sánta Dánielék. A Miskolctól 12–10-re, a Szentestől 15–11-re, míg a Szolnoki Dózsától 15–13-ra kaptak ki a szegediek.

– Fantasztikus volt az a miliő, ami körbevette ezt a tornát. Sajnos a játékunk egy kicsit csalódás számomra. Nem kaptam vissza azt, amit vártam. Sem dinamikában, sem kreativitásban, sem sebességben. Annak viszont nagyon örülök, hogy láthattuk a többi csapatot és már most látszik, hogy nagy tülekedés lesz a bajnokságban a negyedik, ötödik, hatodik helyért, de akár a legjobb nyolcba való kerülésért is. Erős lesz a középmezőny – állapította meg Kiss Csaba, a Szegedi VE vezetőedzője.