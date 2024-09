Legutóbb 1999-ben volt NB I.-es labdarúgócsapat Szegeden – mindössze fél évig. A 90-es években amúgy is már csak egyszer, az 1990–91-es szezonban láthattak első osztályú meccseket a szurkolók, a 80-as években viszont a SZEOL AK révén három idényt húzott le az NB I.-ben a klub.

A SZEOL AK egykori játékosai (balról): dr. Kováts Gábor, Szabó Gyula, Móricz István, Polyvás Tamás, Gerecz Péter, Deák Ferenc, Kozma Zoltán, Kántor Ferenc, Orosházi László, labdával Újhelyi István. Fotó: archívum

SZEOL AK: összejöttek

Az akkori összetartására jellemző, hogy immár másodszor gyűltek össze kiemelkedő létszámban az egykori csapattársak a sztorizás, a beszélgetés, a találkozás érdekében. A helyszínt Kozma Zoltán adta, és rajta kívül a kapus Újhelyi István, valamint Kántor Ferenc, Szabó Gyula, Polyvás Tamás, Gerecz Péter, Orosházi László, Deák Ferenc, dr. Kováts Gábor és Móricz István vett részt az eseményen.

A SZEOL AK (1977 és 1985 között nevezték így: Szegedi Egyetemi- és Olajipari Atlétikai Klub) keretét az 1981–82-es szezonban a következő játékosok alkottak: Újhelyi, Nagy (kapusok), Kozma, Repka, Furkó, Tóth J., dr. Kováts G., Hevesi, Polyvás, Kovács B., Kutasi, Márton, Mező, Puskás, Orosházi, Kun, Szabó Gy., Somogyi, Gruborovics.

– 1981-ben érkeztem Szegedre az akkori NB I.-es csapathoz, nagyon szép hat év volt, amit ott töltöttem, majd utána a szegedi kispályás futballban is szerettem részt venni. Kozma Zolival beszélgettünk arról, mi lenne, ha összehívnánk egy társaságot abból a keretből, amely a 80-as években alkotta a SZEOL AK-ot. Nekiálltunk, megszerveztük, néhány telefonhívás, és már lehetett is lefixálni az időpontot immár nem először. Szerettem ebben a csapatban futballozni: egy bizonyos idő után elfogadtak, a hat esztendő amúgy is hosszú, ráadásul a már említett kispályás életben gyakran összecsaptunk, ellenfelek is voltunk. A Radnóti-hétfők, a Kék Mókus-kupák komoly szerepet játszottak a közösségi élet megtartásában, valami mindig működött Szegeden, amely jó volt. Sztorizgatunk, az akkori edzések és bulik eseményein mindig jókat nevetünk. Az ital másodlagos, de egy-két sört megiszunk, és eszünk egy jót Kozma Zoli marhapörköltjéből. Egykor kezdtük, este nyolckor pedig mindenki egyszerre felállt. Ezalatt volt azért miről beszélgetni, és szeretek is a fiúkkal együtt lenni, mert remek a társaság. Sajnáltam, hogy például dr. Tóth János vagy Takó Ferenc nem tudott eljönni, utóbbit különösen kedveltem, jó futballista volt és emberként is díjaztam, de nekem mindenkivel jó volt a kapcsolatom. Szerettem elmondani fehéren, feketén a véleményemet, nem beszéltem ki senkit a háta mögött, gondolom, ez lehetett szimpatikus a közösségnek. – nyilatkozta Orosházi László, aki a közösségi oldalán osztotta meg az esemény érdemi részét..

