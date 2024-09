Az elmúlt öt szezon során jól ment a játék az SZTE-Szedeák számára a Zalaegerszeg ellen. A 2019-20-as idény óta lejátszott tíz egymás eleni mérkőzésből hatot is megnyertek a Tisza-partiak. Ami további bizakodásra adhat okot, hogy a legutóbbi négy idegenbeli mérkőzésből háromszor is győztesen térhetett haza a csapat, és a sors pikantériájából adódóan akárcsak az előző két szezont, úgy a 2024-25-ös évet is a ZTE otthonában nyitja majd Simándi Árpád együttese szombaton.A tavalyi negyedik helyezett Zalaegerszeg ellen legutóbb is sikerrel járt az SZTE-Szedeák idegenben. 2023. október 3-án, az előző kiírás nyitófordulójában, hosszabbítást követően 97–93-ra nyert a szegedi csapat, Ryan Woolridge 27, míg Noah Locke 31 pontig jutott azon a bajnokin.

Cseh Botond az SZTE-Szedeák színeiben debütálhat szombaton az A csoportban.

Fotó: Karnok Csaba

Győzelemmel hangolt az SZTE-Szedeák

A szombati bajnoki a szegediek új légiósai mellett Cseh Botond számára is debütálás lesz, hiszen a nyáron a Vasas Akadémiától érkezett, 20 éves kosaras első A csoportos meccsén léphet pályára.

– Különösen biztató, hogy igazi csapatként játszottunk. A második félidőre a védekezésünk is nagyon szépen összeállt, ha valaki hibázott, a másik azonnal kisegítette. Már csak azért is nagyon várom a bajnoki rajtot, mert ez lesz az első mérkőzésem az A csoportban. Úgy gondolom, a pécsi teljesítményünk után joggal reménykedhetünk abban, hogy jó eredménnyel nyitjuk a bajnokságot – utalt a győztes bajnoki főpróbára Cseh Botond, hiszen a Szedeák 17 pontos hátrányból győzött az NKA Universitas Pécs elleni bajnoki főpróbán.

Közben a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége bejelentette azt is, hogy az új idényben a Hunbasket TV-n lehet majd élőben követni a mérkőzéseket. Bodnár Péter főtitkár kitért rá, a kezdeti időszakban ingyenesen, regisztrációt követően lehet majd nézni a férfi kosárlabda NB I./A csoport meccseit – így a szombaton 18 órakor kezdődő Zalaegerszeg–SZTE-Szedeák találkozót is.