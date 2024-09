Egymás után a harmadik szezonban kezdi meg az aktuális szezont a Zalaegerszeg otthonában az SZTE-Szedeák. A Tisza-partiaknak mostanában jól ment a zalaiak ellen, hiszen a legutóbbi négy idegenbeli meccsből háromszor is nyerni tudtak a ZTE otthonában, de az utóbbi öt év összesített mérlegét tekintve is pozitív mérleggel állnak, hiszen a legutóbbi 10 meccsből hatot is megnyert a Szedeák. Így történt ez a tavalyi szezonnyitón is, 2023. október harmadikán Noah Locke 31 és Ryan Woolridge 27 pontjának is köszönhetően győzelemmel rajtolt a szegedi csapat.

Az SZTE-Szedeák számára elérkezett a bajnoki rajt ideje.

Fotó: Karnok Csaba

Ez már persze a múlt, a mai meccs egy egészen más felállásban zajlik majd, hiszen a Szedeák négy új amerikai kosarassal vág neki az idénynek. Így lesz ez a zalaiaknál is, a ZTE keretében sem maradt egy, az előző szezonban szerepelt külföldi játékos sem, és négy amerikai kosárlabdázó alkotja a zalaiak légióssorát. A szegediek ellenfele négy győzelmet, valamint három vereséget szenvedett a felkészülés során.

– Nagyon kemények voltak az elmúlt hetek, fizikális és taktikai szempontból is. Nagyon jó és minőségi munkát végeztünk a nyáron, mindenki beletette a száz százalékot, nagyon várjuk már a szombatot. Az első bajnokik mindig nehezek. Hallottam a Zalaegerszeggel szembeni szegedi mérlegről, mindent megteszünk azért, hogy folytassuk ezt a sorozatot. Kemény, gyors, fizikális meccsre számítok – mondta a mérkőzést megelőzően Anda Dávid, a csapathoz nyáron érkezett center.

Idén is bravúrokat mutatna be az SZTE-Szedeák

A Szedeák elnöke, Kardos Péter elmondta, előzetesen nehéz bármit is megfogalmazni az idei várakozásokról.

– Amit biztosan tudunk, hogy a négy külföldi játékost engedélyező szabály alaposan megbolygatta a hazai nevelésű játékosok piacát, a jobb lehetőséggel bíró klubok igyekeztek megszerezni a legjobb magyar kosarasokat, akár úgy is, hogy külföldi élbajnokságokból hazacsábították őket. Miközben az elmúlt négy idényben három érmet is nyertünk, a költségvetési versenyben továbbra is hátulról vagyunk dobogósok, ami nyilván behatárolja a mozgásterünket. Hisszük azt, hogy ezzel együtt is lehet tehetséges, fiatal magyar játékosokkal egy lelkes, fejlődni képes csapatot építeni, és mi ezt is tesszük. Bízunk abban, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sikerül néhány meglepetést szereznünk – tette hozzá a klubelnök.