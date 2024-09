Akárcsak az elmúlt két évet, úgy a 2024-25-ös szezont is Zalaegerszegen kezdte az SZTE-Szedeák. A Tisza-partiaktól hiányzott a sérüléssel bajlódó DeAndre Davis, így három légióssal álltak fel a szezon első bajnokiján. Garrett büntetői, majd triplája jelentették az első pontokat a meccsen, míg szegedi oldalról Jay Heath jegyezte a szezon első kosarát, majd rögtön rá is tett egy újabbat, 5-4. Cseh Botond büntetőből szerezte meg karrierje első A csoportos pontját, majd egy betörés után is eredményes volt, 7–7. Heathé lett az idény első szegedi triplája is, amivel először vezetett a meccsen a Szedeák 9–12-nél, az amerikai légiós pedig hamar elérte a tíz pontot is. Bigelow, majd Brown is bedobott egy távolit, amivel 17–16-nál újra a ZTE-nél volt az előny. Hétpontos hátrányban is volt a Szedeák, majd a negyedet Herndon közelije zárta le, 25–20.

Az SZTE-Szedeák nem tudta úgy kezdeni a szezont, mint tavaly.

Fotó: Pezzetta Umberto

Bigelow harmadik távolija után tíz pont fölé kúszott a különbség, így két perc után, 33–22-nél időt is kért Simándi Árpád. A negyed felénél Herndon zsákolt egyet, amivel tízen belülre jött a Szedeák, 37–29-nél így Matthias Zollner is időt kért. Ennél közelebb azonban nem tudtak zárkózni Balogh Szilárdék, sőt, Tóth Ádám kettő plusz egyes akciója után 13 pont volt közte, nem ide, 46–33. A félidő utolsó percére fordulva Zsíros előbb kosarat, majd labdát szerzett, amiből Cseh ziccerezhetett, 48–39-nél viszont jött Garrett triplája, ami visszaverte a szegedi zárkózási kísérletet, 51–39. A nagyszünet előtti utolsó kosár is a hazaiaké volt, Bigelow középtávolijával 53–39 volt az állás a félidőben.

Zsíros két hármasa nyitotta a második húsz percet, amivel nyolcra olvadt a szegediek hátránya, de Tóth Ádám válaszolt a körtéből, 55–45. Csakhogy ezt követően egy 8–0-ás futás következett a hazaiaktól, a harmadik negyed elején így nem tudott közelebb jönni a Szedeák, sőt, Takács Milán trojkáját követően az eddigi legnagyobb különbség alakult ki 63–45-nél. Hosszú percekig nem tudott újabb pontot szerezni a Szedeák, Cseh törte meg a jeget, de két és fél perccel a negyed vége előtt 70–47-es hátrányban volt a szegedi csapat.