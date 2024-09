A 2022-es eredményei alapján az elmúlt ősszel a II.-es divízióban szerepeltek az SZVSE atlétái a csapatbajnokságban. Idén viszont már az I.-esben állhatnak rajthoz. A sikeres feljutásnak hála olyan példaképekkel versenyezhetnek együtt, mint a Párizsban olimpiai ezüstérmes kalapácsvető Halász Bence vagy a francia fővárosban szintén remekelő Krizsán Xénia és Nemes Rita.

Az SZVSE atlétái közül Kovács Árpádot is kiemelte Márton Anita, tőle is jó eredményre számít a hétvégén.

Fotó: Frank Yvette – archív

– Picit vegyes érzelmekkel vágunk neki a hétvégének. Mindenképpen a bennmaradás a célunk a divízió I.-ben, ami nem lesz könnyű, mert megfogyatkozott a csapatunk. Imre Petra tavaly rengeteg pontot gyűjtött nekünk, de Amerikában tanul és már nincs itthon. A testvére, Viktor is külföldön tanul, valamint van sérültünk, így picit gyengébb csapattal állunk rajthoz – jegyezte meg érdeklődésünkre Márton Anita, az SZVSE atlétika szakosztályának a vezetője.

Az SZVSE atlétái dobószámokban remekelhetnek

Az előzetes várakozások alapján a Szegedi Vasutas Sportegyesület atlétái leginkább a dobószámokban lehetnek erősek idén is. Márton Anita kiemelte Kovács Árpádot, aki az augusztusi U20-as világbajnokságon a 400 méter síkfutás döntőjében egyedüli európaiként a negyedik helyen végzett.

– Árpi 200 és 400 méteren is rajthoz áll majd síkfutásban, de a 4x100-as váltónak szintén a tagja. Dobó Zsombor diszkoszvetésben és súlylökésben is versenyez majd, hiszen a csapatbajnokság picit arról is szól mindig, ahogy a szlogen, a “Mindent a csapatért” mondja, hogy szívesen vállalnak olyan versenyszámot is a sportolók, amelyek nem feltétlenül tartoznak a főprofiljukhoz – folytatta Márton Anita, aki hozzátette, a gyaloglóktól is jó szereplést remél.

Az SZVSE-nek szinte az összes versenyszámban lesznek indulói. A csapatbajnokság sajátossága, hogy U18-as sportolók is tagok lehetnek, de a nevezéseik számát limitálják.

A felnőttek számára ez lesz az utolsó megmérettetés atlétikában Magyarországon. Ezt követően már csak a serdülőkre vár egy országos bajnokság még a versenyszezonban, illetve az utánpótlásban október elején rendeznek még ügyességi versenyeket. Pihenőt követően novemberben indulnak újra az edzések a 2025-ös feladatokra.