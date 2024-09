Habár a Szeged-Csanád GA II. számított esélyesebbnek a Tiszasziget ellen, a mérkőzés kiegyenlített csatát és sok helyzetet, közte öt gólt hozott. Ha a vendégek egy picit pontosabbak a szegedi kapu előtt, akár még szorosabb is lehetett volna a mérkőzés végeredménye. A Tiszasziget nem tolta be a buszt a kapuja elé, hanem bátran felvállalta a futballt, ennek eredményeként pedig egy egészen jó kis mérkőzés kerekedett a két fél párharcából. A két gólos szegedi előny után még szépítettek a tiszaszigetiek, ám a szünet előtt megint kettőre duzzadt a különbség. A Szeged II. a hajrában biztosította be a győzelmét.

Kiskundorozsmán már a 28. percben két gólos volt a vendégek előnye, hiszen Kardos Levente és Vastag Balázs is betalált. A folytatásban nem született több gól, így az Algyő tapad az első helyezett szegedi alakulatra.

Makón a hazaiak öt gólt szereztek, és még az sem zavarta meg őket, hogy 3–0-s előnynél emberhátrányba kerültek a második félidő elején. A sok betegtől és sérülttől sújtott Balástya szépített ugyan, de a tíz emberrel játszó Maros-partiak még kétszer betaláltak.

Jól jött ki a mély kútból a Mórahalom, amely hazai pályán fogadta a Bordány együttesét. A vezetést a meccs legelején megszerezték a vendégek, de még a szünet előtt Szekeres Ádám egyenlített, majd a második félidő első tíz percében sikerült a második találatot is elérni. Az eredmény ennyi maradt, így kiválóan alakult a bemutatkozó új edző, Korom Tibor első mérkőzése a mórahalmi kispadon.

Szeged-Csanád GA II.–Tiszasziget 4–1 (3–1)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 100 néző. Vezette: Paczér Balázs – jól (Gargya Balázs, Kiss Dávid).

Szeged-Csanád GA II.: Szalontai – Burai, Berta M., Nógrádi, Gera B. (Takács D., 85.), Vladul (Ördög D., 66.), Takács-Földes (Lőrncz L., 85.), Botics M., Bakó L. (Nagy Cs., 85.), Dudás B. Budai, 66.), Nagy D. Vezetőedző: Bilics Igor.

Tiszasziget: Kiss D. – Papp Á., Varga Z. (Nagy A., 57.), Nagy M., Szilágyi N. (Kovács Zs. (90.), Bánfi D. (Szabó L., 78.), Pető B. (Baka M., 57.), Tóth I. (Vörös L., 90.), Rédei, Dancsok, Farkas F. Vezetőedző: Bány Tamás.

Gólszerzők: Vladul (29., 41.), Nógrádi (37.), Berta M. (81.), ill. Dancsok (32.).