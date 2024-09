Biben Barnabás 2003. november 19-én született Budapesten. A Vasasnál kezdett futballozni, majd a Puskás Akadémián és az MTK Budapest utánpótlásában pallérozódott. Michael Boris kezei alatt mindössze 16 évesen debütált a kék-fehérek NB I-es csapatában, amely színeiben összesen 12 élvonalbeli találkozón lépett pályára.

Tehetségére felfigyeltek a korosztályos válogatottnál is. Az U19-es nemzeti csapatban 9 mérkőzésen szerepelt, Szlovákia ellen pedig gólt is szerzett. Az MTK többször is kölcsönadta, játszott a III. Kerületi TVE, a Szentlőrinc, valamint a Tiszakécske együtteseiben is. Összesen 51 másodosztályú bajnokin 2 gólt szerzett és 3 asszisztot jegyzett.

– Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek Szegeden. Komoly ambíciókkal érkeztem, szeretnék élni a lehetőséggel, és beverekedni magam a csapatba. Igyekszem gólokkal és gólpasszokkal hozzájárulni a sikerekhez. Örülök, hogy ismét Michael Borisszal dolgozhatok. Rendkívül tetszik a stadion, kiválóak a körülmények, minden adott az eredményes munkához – nyilatkozta Biben Barnabás.