A Szeged-Csanád GA csapatai az utánpótlás labdarúgó-bajnokságokban remek fordulót zártak. Az U19-es csapat nyert a Pécs ellen, az U17 ikszelt a Honvédnál, és ugyan az U16 kikapott Békéscsabán, de az U15 hatot gurított a Szolnoknak.

Az U16-os csapat az utánpótlás labdarúgó-bajnokságban ikszelt Budapesten. Fotó: Fotó: Szeged-Csanád GA

Utánpótlás: gólok futószalagon

MLSZ országos U19, alap csoport, 4. forduló: Szeged-Csanád GA–Pécsi MFC 2–0 (0-0)

Szeged-Csanád GA: Bartók – Molnár A., Tóth D., Lőrincz B., Pohner (Süle 59.), Mádi Sz. (Szabó Á., 88.), Denucz, Kis Cs. (Bezzeg 59.), Csikós, Lehocki (Kovács Á. 76.), Gáti Á. Vezetőedző: Podonyi Norbert.

Gólszerzők: Bezzeg (75.), Mádi Sz. (83.).

Podonyi Norbert: – Gratulálok a csapatnak a nagyszerű győzelemhez. Eddigi legjobb ellenfelünkkel szemben a legjobb meccsünket játszottuk. Érzésem szerint megérdemelten nyertünk, kapufát rúgtunk, tizenegyest hibáztunk, de szereztünk két szép gólt, amit a cserejátékosainknak köszönhetünk.

MLSZ országos U17, kiemelt csoport, 4. forduló: Budapest Honvéd MFA–Szeged-Csanád GA 0–0

Szeged-Csanád GA: Farkas – Kincses, Pipis, Lukácsi, Pleskó, Sümeghy Á., Karácsonyi (Reményik, 74.), Sándor B. (Bagdi T., 91.), Tóth N., Lázár (Curcin, 60.), Mészáros. Vezetőedző: Hacker Bence.

Hacker Bence: – Szeretnék gratulálni minden játékosnak, ez a mai is nagyon komoly produkció volt. Szervezetten védekeztünk, támadásainkban pedig folyamatosan ott volt a veszély. Talán több minőségi helyzetet teremtettünk z ellenfelünknél. Örülök, hogy látszódik, mit szeretnénk. A fiúk nagy szívvel játszottak ma is, igazi csapatként küzdöttek. Természetesen látjuk a hibáinkat is, azon dolgozunk, hogy ezeket javítsuk és tovább fejlődjünk.

MLSZ országos U16, alap csoport, 4. forduló: Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-Csanád GA 1–0 (0-0)

Szeged-Csanád GA: Lomjánszki – Tóth-Sági, Kocsis, Radnai, Balog (Gyuris, 75.), Závoda, Kalmár, Mucsi, Csikós, Szántó (Mayer, 63.), Horváth Á. Vezetőedző: Retek Flórián.

Gólszerző: Zsilinszki (90+1.).

Retek Flórián: – Sajnos a heti nehézségek – sérülések, betegségek – rányomták a bélyegét a felkészülésre és a mérkőzésre is, de még így is nyernünk kellett volna… Statikusan játszottunk, nem találtuk a fogást a védekezésre berendezkedő hazai csapaton, amely végül egy véleményesnek mondható játékvezetői ítélet után, pontrúgásból megszerezte a győzelmet. Csalódottságra nincs okunk, dolgozunk tovább.