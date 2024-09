A labdarúgó a Kecskeméti TE hivatalos médiafelületén beszélt arról, hogyan élte át az eseményeket, mit érzett, mire gondolt. Vágó Levente interjújából most olvashatnak részleteket.

Vágó Levente (jobbról a második) így ünnepelte a csapattal együtt a fejesgólját. Fotó: Reti Attila

Vágó Levente: szerencsés vagyok

– Előzetesen három időpontot kaptunk a szülésre, és arra számítottunk, hogy már múlt pénteken megszületik Alex. A meccs napján, vasárnap reggel visszamentünk a kórházba, ekkor rendben le is folyt a szülés, utána mehettem Kozármislenybe. Az úgy tökéletes, hogy egy napon születtünk, így együtt ünnepelhetjük majd ezeket a napokat. Hatalmas bulik lesznek majd… Szegeden született meg a gyermek, nagyjából két óra alatt oda is lehetett érni Kozármislenybe, így viszont én hamarabb voltam a pályán, mint a többiek. Szerencsés vagyok, hogy ez a nap így alakult. Arra nem gondoltam, hogy gólt szerzek, csak a továbbjutás legyen meg. De sikerült betalálni, és a meccs helyi bemondója még meg is említette, hogy gyermekem született, ezúton is köszönöm. A fejes gólom után pedig nagyon boldog voltam. Most én vagyok a nagyobb gyerekkel otthon, várjuk haza a család másik felét, emellett pedig lesz a futballban is feladatom. Nem szabad megelégednünk a továbbjutással, a hétvégén pedig már komoly bajnoki feladat vár ránk – nyilatkozta Vágó Levente.

A Kecskeméti TE a labdarúgó NB I.-ben szombaton Zalaegerszegen lép pályára, a magyar kupa következő fordulójában pedig a Karcag együttese lesz az ellenfél október 30-án.

Vágó Levente nemrég Szegeden tartott testnevelés órát.