A negyedik bajnokiját is megnyerte a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., amely a Szentesi Kinizsi otthonában szerzett újabb három pontot, így négy forduló után 12 ponttal áll a vármegyei I. osztály élén. Közel egy óra játék után nagy meglepetés tűnt kibontakozóban Sándorfalván, ahol a Deszk két góllal vezetett, ám a hazaiak hét perc alatt megfordították a meccset.

A pirosmezes deszkiek közel álltak a meglepetéshez a vármegyei I. osztály 4. fordulójában.

Fotó: Török János

Az Algyő magabiztos játékkal győzött a Hódmezővásárhelyi FC II. ellen, a forduló legnagyobb arányú sikerét pedig a Kiskundorozsma aratta, amely kiütötte a Bordányt. Hat gólt láthattak a nézők Balástyán is, a hazaiak a kupából való továbbjutás után a bajnokságban is megszerezték első góljukat, és végül a pontszerzés is sikerült a Balástyának. Tiszaszigeten a makói kapus, Szalkai Gábor volt a hős, akinek bravúrjaival egy pontot elvitt a Maros-parti csapat Tiszaszigetről.