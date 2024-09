A negyedik bajnokiját is megnyerte a Szeged-Csanád GA II., amely Szentesen tudott nyerni a vármegyei I. osztály negyedik fordulójában. A hazaiak szervezetten védekeztek, és vezettek is néhány veszélyes kontrát, de nem sikerült az egyenlítés. A második félidő elején egy szöglet utáni fejessel megduplázta előnyét a szegedi csapat, amely innen már nem engedte ki a kezéből a meccset. Korán előnybe került az Algyő is a Hódmezővásárhelyi FC II. ellen, Kardos Levente remekül érkezett egy jobb oldali beadásra, majd fél óra játék után önmaga és csapata második gólját szerezte. A vendégeknek volt egy nagy lehetőségük a szünet előtt, de a ziccert nem sikerült végigjátszani, a szünet után pedig már nem volt kérdés a győztes kiléte.

A deszkiek nagy csatára késztették a Sándorfalvát a vármegyei I. osztály 4. fordulójában.

Fotó: Török János

A szezon eddigi részének legnagyobb meglepetése tűnt kibontakozni Sándorfalván, ahol a Deszk már két góllal vezetett. A hazaiak azonban hét perc alatt háromszor is betaláltak, így óriási csatában, de otthon tartották a három pontot. A forduló legnagyobb arányú sikerét a Kiskundorozsma aratta, amely hatszor is bevette a Bordány kapuját.

Ez viszont egyszer sem sikerült a Tiszaszigetnek a Makó ellen, de ebben kulcsszerepe volt a vendégek kapusának, Szalkai Gábornak. A Maros-parti kapus egymás után mutatta be a bravúrokat, hiába a temérdek szöglet és helyzet, ez nem ért gólt a Tiszasziget számára. Fordulatos mérkőzésen döntetlent játszott egymással a Balástya és a Mórahalom, a hazaiak számára a kupából való továbbjutást követően megjöttek a gólok a bajnokságban is, mindez pedig egy pontot ért. A találkozót követően a Mórahalom edzője, Papp Endre bejelentette a lemondását.