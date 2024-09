Nem hibázott a listavezető Szeged-Csanád Grosics Akadámia II. a Balástya otthonában: a sereghajtó ugyan bő fél órán át jól tartotta magát az élen álló szegediekkel szemben, ám végül az addig hibátlan Tisza-partiak magbiztos sikert arattak, ezzel a hatodik meccsüket is behúzták a vármegyei I. osztály idei szezonjában. A hétvége egyik rangadóján, az Algyő–Mórahalom mérkőzésen a vendégek egy szöglet után vezettek, és úgy tűnt, legalább egy ponttal távoznak is, ám a 95. percben Godó László egy szabadrúgással megfordította a meccset, így Algyőn maradt a három pont. A Sándorfalva egy fordulatos meccsen győzte le a Kiskundorozsmát, és ezzel továbbra is dobogós helyen áll.

Az Algyő a ráadás pillanataiban nyerte meg a Mórahalom elleni meccset a vármegyei I. osztály 6. fordulójában.

Fotó: Török János

Három nyeretlen meccs után győzött a Tiszasziget, a Szentesi Kinizsi ezúttal nem tudott bravúrt bemutatni, míg a Deszk szezonbeli első győzelmét aratta, és roppant fontos meccset nyert meg Hódmezővásárhelyen.