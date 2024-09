A hetedik forduló pénteki nyitómeccsén már a második percben előnybe került a listavezető. A Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. a folytatásban is dominálta a meccset, és végül kilenc gólig jutott a Bordány ellen, így magabiztosan nyerte meg a hetedik meccsét is a vármegyei I. osztály idei szezonjában, ezzel a szegediek továbbra is egyedüli csapatként nem veszítettek még még pontot az idei kiírásban. Mögöttük azonban már a Sándorfalva áll a második helyen, miután az eddigi üldöző Algyő kétgólos előnyről nem tudott nyerni a Makó vendégeként. Egy hazaadás tréfálta meg a makóiak kapusát, amivel előnybe került az Algyő, majd a vendégek meg tudták duplázni előnyüket, sőt, helyzetük volt ahhoz, hogy lezárják a meccset, de a makói védelem a gólvonalról mentett. A Maros-partiak nem adták fel, előbb egy szöglet után Vas szépített, majd a végjátékban egy újabb pontrúgás utáni kavarodást követően a hazaiak támadója kiegyenlített.

A Tiszasziget hét nap alatt a harmadik meccsét is megnyerte, összességében negyedik győzelmét aratta a vármegyei I. osztály idei szezonjában.

Fotó: Török János

A Sándorfalva győzni tudott Mórahalmon, a vendégek rögzített szituáció utáni játékával nem tudott mit kezdeni a mórahalmi csapat. A meccs végére parázs hangulat alakult ki, a dulakodást követően mindkét csapatból volt egy-egy kiállítás, ezzel a győzelemmel pedig a Sándorfalva megelőzte az Algyőt a tabellán.

Hét nap alatt a harmadik meccsét nyerte meg a Tiszasziget, amely a hétközi, Kiskundorozsma ellen pótolt meccs után ezúttal Deszken tudott nyerni. A vendégek határozottabban jöttek ki a második félidőre, és ugyan 1–1-nél volt két nagy lehetősége a Deszknek, de ezek kimaradtak, a Tiszasziget viszont határozottabb volt a kapu előtt.

Az utolsó pillanatban lőtt góllal nyert, és ezzel visszavágott a kupában elszenvedett vereségért a Balástyának a Szentesi Kinizsi. Bár a vendégek kerültek előnybe, a második félidő végéhez közelítve előbb egy oldalváltást követően Bartucz Péter mintegy harminc méterről óriási bombagólt lőtt. A hosszabbítás perceiben Becsek cselezte be magát a tizenhatoson belülre, majd lövése után a kipattanót szintén Bartucz Péter lőtte be, ezzel megnyert a meccset a Szentesnek.