Már a második percben előnybe került a vármegyei I. osztály listavezetője, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. a Bordány elleni péntek esti nyitómeccsen. Bilics Igor tanítványai sorra alakították ki a helyzeteket, és végül kilenc gólig jutottak, a Mórahalom elleni első fordulós mérkőzést követően a Bordánynak is kilenc alkalmmal találtak be. Az osztály éllovasának ez volt a második ilyen arányú győzelme, hiszen legutóbb Balástyán is hétgólos különbséggel győzött, így hét meccs után 21 ponttal áll, és vezeti a bajnokságot.

A kék-fekete mezes szegediek a hetedik meccsüket is megnyerték a vármegyei I. osztály idei szezonjában.

Fotó: Gémes Sándor

Vármegyei I. osztály, 7. forduló

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–DB Futball Bordány 9–2 (4–0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, gyakorlópálya, 100 néző. Vezette: Kiss Richárd – jól (Kőhalmi, Barta).

Szeged-Csanád GA II.: Kenyeres – Burai, Berta (Takács, a szünetben), Nógrádi, Gera, Vladul, Botic (Kapic, 58.), Bakó, Dudás (Budai, a szünetben), Nagy D. (Simon, a szünetben), Ördög (Lajter, 69.). Edző: Bilics Igor.

Bordány: Rabi – Márki (Meszes, 62.), Karácsonyi, Kovács K., Rácz (Kovács P., 67.), Jójárt, Márton (Kis L., a szünetben), Lippai (Vörös, 76.), Krizs (Sahin-Tóth, 54.), Kiss T., Czékus. Edző: Nagy Torma Ricsárd.

Gólszerzők: Ördög (2.), Botic (12.), Dudás (26.), Kiss T. (36., öngól), Bakó (50., 54.), Kapic (67.), Vladul (80.), Meszes (90., öngól), ill. Sahin-Tóth (65.), Kovács P. (74.).

Jók: mindenki, ill. senki.

Bilics Igor: – Jól vágtunk bele a mérkőzésbe, az első perctől tartottuk a ritmusunkat. Sokat segített az első gól, amelyet időben szereztünk. Voltak olyan periódusok, amelyekben jobban kellett volna koncentrálnunk, de összességében magabiztosan menedzseltük a találkozót.

Nagy Torma Ricsárd: – Még egy ilyen jó csapat ellen is próbáltunk futballozni, ez helyenként sikerült is. Gratulálok az ellenfélnek, és sok sikert a feljutáshoz!

A 7. forduló további programja, ma, 16 óra: Makó–M-Perfect Home-Algyő, Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Sándorfalva, Kiskundorozsma–Hódmezővásárhelyi FC II., Szentesi Kinizsi–Balástya, Deszk–Tiszasziget.