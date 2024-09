Két rangadót is játszottak az elmúlt hétvégén a Csongrád-Csanád vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban. Az eddig hibátlan SZEOL SC-FK Szeged a szintén 100 százalékos Csongrád otthonába látogatott, míg a vereséget még egyaránt nem szenvedett Mártély a Tiszasziget II. csapatát fogadta.

A 25. percben egy öngóllal a szegediek szereztek vezetést Csongrádon, de Kordás nem sokkal később egyenlíteni tudott. A második játékrész elején Borda góljával átvették a vezetést a hazaiak, amit megtartottak a lefújásig, így négy fordulót követően a Csongrádi-Draxi-Gép vezeti a megyekettes tabellát.

Veretlenek döntetlenje

Továbbra is veretlen a bajnokságban a Mártély és a Tiszasziget II., miután előbbi otthonában 2–2-es döntetlent játszottak egymással. Tizenöt perc után a vendéglátók kerültek előnybe, a szünetben viszont már a Sziget járt előrébb, mivel Fődi előbb akcióból, majd büntetőből talált be. A 62. percben Papp Ernő is értékesített egy tizenegyest, kialakítva a végeredményt.

Kiütéses sikert aratott a Mindszent otthon a Bakssal szemben, míg az Algyő II. kiegyenlített találkozó végén vitte el a pontokat Röszkéről 1–0-s győzelmével.

Továbbra sincs győzelme a St. Mihálynak ebben a szezonban, mivel vasárnap este az UTC vendégeként is kikapott. Kétszer is hátrányba került az első félidő során a Csengele Ásotthalmon, a másodikban viszont fordított és nyert.

A vármegyei II. osztály 4. fordulójának ereményei:

Csanytelek–Tömörkény 1–4 (0–3)

Gólszerzők: Versegi (81.), ill. Gulyás Sz. (6.), Boldog (9.), Sarusi (41.), Tóth Gy. (59.).

Mártély–Tiszasziget II. 2–2 (1–2)

Gólszerzők: Nagy Gy. (15.), Papp E. (62. – 11-esből), ill. Fődi (18., 37 – a másodikat 11-esből).

Mindszent–Baks 9–0 (3–0)

Gólszerzők: Sylmetaj L. (12.), Urbán (32., 80.), Bartyik N. (36.), Friedl (49. – 11-esből), Rakozov (65.), Becsei (77. – öngól), Barna P. (83., 86. – az elsőt 11-esből).

Kiállítva: Papp M. (71. – a Baksból).

Röszke–Algyő II. 0–1 (0–1)

Gólszerző: Belovai (25.).

Kiállítva: Kiséri (93. – az Algyő II.-ből).

Csongrád-Draxi Gép Kft.–SZEOL SC-FK Szeged 2–1 (1–1)

Gólszerzők: Kordás B. (32.), Borda (55.), ill. Debreceni (25. – öngól).