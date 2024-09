A napokban menesztették a görög Aszterasz Tripolisz vezetőedzőjét, Milan Rasztavacot. Az Ádám Martint is foglalkoztató görög élvonalbeli klub kispadjára pedig egy igazi világklasszis jelölt érkezéséről számoltak be. A francia Foot Mercato nevű lap ugyanis arról ír, hogy a korábbi 71-szeres francia válogatott, világbajnoki ezüstérmes Claude Makélélé lehet az Aszterasz edzője. Az 51 éves szakember korábban a francia PSG másodedzője volt, majd a Bastia és a belga Eupen kispadján is dolgozott, legutóbb pedig korábbi klubjánál, a Chelseanél dolgozott utánpótlás edzőként, innen 2023 szeptemberében távozott.

Ádám Martin klubcsapata eddigi három bajnokiján négy pontot gyűjtött, a forráskúti támadó pedig minden szezonbeli bajnokin kezdőként kapott lehetőséget. Az Aszterasz Tripolisz a bajnokságot szombaton az eddig két pontot gyűjtött Atromitosz ellen folytatja.