– Kapusként minimálisan érint a kisebb pálya. A hosszabb indításokkal viszont vigyázni kell. A Honvéd ellen volt egy labdaszerzésem, amit ennek köszönhettem. Elfogyott a pálya a megúszó játékos előtt, túl hosszú labdát kapott. A “repülő cserét” viszont könnyebb végrehajtani kisebb pályán, így a center helyére bekk érkezhet védekezni – jegyezte meg a 21 éves kapus.

A Szegedi VE a 2023–2024-es idényben a 7. helyen végzett a férfi vízilabda OB I.-ben.

– Akárcsak tavaly, most is az a célunk, hogy bekerüljünk a legjobb nyolc csapat közé a bajnokságban. Nincs olyan elvárás felénk, hogy most akkor kötelező odaérni a hatodik helyre. Ugyanakkor ha bejutunk a felsőházi rájátszásba, akkor az 5–8. helyért az első meccsen nem szeretnénk 0:6-os pontkülönbségről indulni. Ehhez arra van szükség, hogy az alapszakasz során meglepjük valamikor a Szolnokot, a Honvédot vagy éppen az OSC-t. De talán még ennél is fontosabb, hogy azokat a csapatokat, amelyeket az előző idényben megelőztünk, azokat idén is magunk mögött tartsuk. A kupamérkőzések megmutatták, hogy a Szentes jó lesz idén, a Kaposvár egy jó Hárai Balázzsal mindig veszélyes lesz, a Miskolc ellen pedig éles meccseket játszottunk. Szűkült a középmezőny, de ez jó, ebből a nézők profitálhatnak a legtöbbet – hangsúlyozta Danka Benedek.