Harmincéves rekordot döntött meg Badar Gergő Barcelonában. A szegedi sportoló Kropkó Péter 1994-ben felállított rekordját adta át a múltnak azzal, hogy a barcelonai Ironman-versenyt 7:50.22 óra alatt teljesítette, ezzel első magyarként sikerült nyolc óra alatti időeredményt produkálnia.

Badar Gergő (balra) egy 30 éves csúcsot adott át a múltnak.

Fotó: Magyar Triatlon Szövetség

– A hosszútávú országos bajnokság után azt éreztem, ez meglehet, de nem tudtam, mennyi maradt bennem, és hogyan tudok regenerálódni. Bíztam benne, hogy a verseny napjára sikerült mindent összerakni, előtte két-három nappal már kezdtem azt érezni, hogy ez jó lehet, jó érzésekkel bringáztam, futottam és úsztam. Volt rajtam nyomás is, mert tudtam, hogy a pálya alkalmas lehet egy ilyen rekordra, és az időjárással is szerencsénk volt. Egy holtpontom volt, 120 kilométernél a bringán, de azon gyorsan sikerült túllendülnöm – összegzett lapunknak Badar Gergő.

Nem a helyezésre ment rá Badar Gergő

A 3.86 kilométer úszásból, 180,25 km kerékpározásból és egy maratoni futásból (42,195 km) álló távon Badar Gergő a tizenharmadik helyen ért célba az új magyar rekordnak számító idejével.

– Nem a helyezés érdekelt. A futáson nagyon sok embert szedtem össze, a harmincadikról a tizenharmadik helyre futottam fel. Négyszer haladtam el a cél előtt, és mindig láttam az órát, láttam, hogy hol tartok. Az utolsó körre fordulva tudatosult bennem, hogy egy óra öt percem van az utolsó 13-14 kilométerre, gondoltam magamban, ez már féllábon is sikerül – tette hozzá Badar Gergő.

– Nagy célom volt, hogy először én csinálhassam meg a nyolc óra alatti időt, ezzel egy elég nagy kő esett le rólam. Kicsit lenyugodva úgy gondolom, ez egy biztonsági versenyzés volt tőlem. Főleg a bringán van nagy rizikófaktor mert ha egy kicsit minimálisabban is erősen tekersz, nem marad a végére. A nagyatádi hosszútávú országos bajnokságon nem tudtam jót futni a bringát követően, most kilenc perccel jobbat futottam, de ez még mindig nem az az idő, amit szerettem volna. Motivál, hogy ezt meg tudtam csinálni, de egy két óra negyven percen belüli maraton lenne a cél. Nem érzek fáradtságot, holnap már el is kezdek mozogni – zárta Badar Gergő.