2022. november 19-én választották meg a Magyar Vízilabda-szövetség elnökének Madaras Norbertet. Az elmúlt két esztendő munkáját követően tisztújító közgyűlést tartott az MVLSZ, amelyen a küldöttek egyhangúlag újraválasztották a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázót a szövetség első emberének, valamint csongrád-csanádi szakemberek is bekerültek az elnökségbe.

A csongrád-csanádi szakemberek közül Kis Gábor is ott lesz 2024-2028 között az MVLSZ elnökségében.

Fotó: Vidovics Ferenc

Az eseményen Madaras Norbert terveit is részletesen bemutatta. Sportágfejlesztési stratégiája a 2024–2032-es időszakra négy pilléren nyugszik: fenntarthatóság, utánpótlás fejlesztés, eredményesség és a sportág népszerűsítése. A szövetség honlapjának beszámolója szerint viszont még ennél is fontosabb cél, hogy szélesítsék és mélyítsék a sportág bázisát, vagyis még több fiatalt vonzzon be a vízilabda.

Csongrád-csanádi szakemberek az elnökségben

A küldöttek elfogadták az elnöki beszámolót és stratégiát, majd megválasztották az elnököt és az elnökséget. Az MVLSZ egyik alelnöke továbbra is a szegedi háromszoros olimpiai bajnok Molnár Tamás lesz, aki a World Aquatics vízilabda-bizottságának a vezetője is. A liga képviseletében ott lesz az elnökségben a szegedi játékvezető, Tóth Sándor, valamint bizalmat szavaztak a küldöttek és bekerült az elnökségbe Kis Gábor, a Szentesi Vízilabda Klub szakmai igazgatója, a Metalcom Szentes OB I.-es csapatának a vezetőedzője is.