Élménygazdag napokat töltöttünk a francia fővárosban. Én azok közé tartoztam, akik a sportesemények mellett a városból is minél többet szerettek volna látni, ezért rengeteg helyszínt felfedeztünk. Sok utcát bejártunk, amikor pedig terveztük az utunkat az utolsó napra, eszünkbe jutott a Versailles-i és a Loire-menti kastélyok is, végül Mont-Saint-Michel meglátogatása mellett döntöttünk. Ez egy ötórás buszút volt, amit azért ha előre tudunk, nem biztos, hogy bevállalunk, de maximálisan megérte ez a kirándulás is. Akiket pedig kizárólag a sportok vonzottak, azok a stadionokon túl a Palais de Tokyóban kialakított szurkolói zónában szurkolhattak együtt