Növelte az előnyét a vármegyei II. osztály élén a Csongrád, amely a Tömörkény ellen aratott újabb győzelmet. A Mártély legyőzte a SZEOL SC-FK Szegedet, ezzel alaposan összerázódott az osztály élmezőnye. Győzelmével, valamint az eredmények alakulásával a Csengele fellépett a dobogó második fokára, a Mindszent pedig hatot lőtt a sereghajtó Csanyteleknek. A vármegyei III. osztályban zsombói sikert hozott a hétvége rangadója, földeáki győzelmével és jobb gólkülönbségével élre állt a Zsombó, amely ezzel megszakította ellenfele győzelmi szériáját. Hozzá hasonlóan az Öttömös is 21 pontos, miután győzni tudott Tápén, a Sándorfalva II. és a Kistelek is hét-hét gólt lőtt. A vármegyei IV. osztály Homokháti csoportjában továbbra is hibátlan a Mórahalom II., a Balástya II. viszont kikapott Dócon, ezzel először szenvedett vereséget idén.

Továbbra is veretlen a Forráskút a vármegyei III. osztályban.

Fotó: Tóth Zsolt

Eredmények

Vármegyei II. osztály:

Mindszent–Csanytelek 6–0 (2-0)

Gólszerzők: Bartyik N. (35., 85.), Sylmetaj L. (40., 50.), Nagy P. (86.), Paku (90.).

Csengele–Tiszasziget II. 2–0 (1-0)

Gólszerzők: Pigniczki A. (6., 50.).

Baks–Algyő II. 1–3 (1-3)

Gólszerzők: Mihály (45.), ill. Mityók (24., 35.), Vozár (33.).

Mártély–SZEOL SC-FK Szeged 2–1 (1-0)

Gólszerzők: Papp E. (20.), Papp N. (80.), ill. Fóris (47.). Kiállítva: Csuka (89., SZEOL SC-FK Szeged).

Röszke–UTC 3–2 (1-2)

Gólszerzők: Mulati (12.), Szabó F. (52., 62.), ill. Mohammadreza (11.), Sós (26.).

Csongrád-Draxi Gép Kft.–Tömörkény 2–0 (1-0)

Gólszerzők: Kordás (27.), Palásti (70.).

Ásotthalom–St. Mihály 0–2 (0-1)

Gólszerzők: Klippel Á. (25., 84.).

Vármegyei III. osztály:

Ambrózfalva–Csanádpalota–Kistelek 1–7 (0-4)

Gólszerzők: Kiss-Nagy (49.), ill. Huszár (16., 35., 42., 80.), Tóth T. (23., 77., a másodikat 11-esből), Csikós (47.).

Kiállítva: Nagy K. (73.), Trényi (78., mindketten Ambrózfalva-Csanádpalota), ill. Bera (65., Kistelek).

Domaszék–Pusztamérges 1–1 (1-1)

Gólszerzők: Ötvös (3.), ill. Bagi (19.).

Forráskút–Szatymaz 2–0 (1-0)

Gólszerzők: Domonkos (44., öngól), Répás (88.)

Tápé–Öttömös 1–4 (0-2)

Gólszerzők: Romfa (65.), ill. Maconka (15.), Csanádi (17.), Kopunovic (61.), Teleki-Horváth (68.).