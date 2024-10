A portugáliai Setúbalban folytatódott a nyíltvízi úszók világkupa-sorozata, ahol a párizsi olimpiát követően először versenyzett a szegedi Fábián Bettina is. A versenyzőknek a komoly széllel is meg kellett küzdeniük, és bár az FTC sportolója többször is vezetett a verseny során, végül leszorult a dobogóról, és ugyanúgy ötödik helyen zárt, mint a párizsi olimpián.

Fábián Bettina akárcsak Párizsban, Setúbalban is ötödik lett.

Fotó: Magyar Úszó Szövetség

– Már nagyon vártam, hogy újra úszhassak nyíltvizen, még izgultam is – nem gondoltam volna, hogy még remegni fogok egy Világkupa-verseny előtt. Ezt a helyszínt is kezdem megszeretni, évről évre jobban tetszik. Azt tudtam, hogy a vége nehéz lesz, hiszen nem vagyok formában, volt kis betegség is. Ennek ellenére végig azon voltam, hogy a bollyal tudjak maradni, meg rámentem a sprintversenyben nyerhető pontokra, szerintem ez ment is jól. Tapasztalatszerzésnek is kiváló volt ez, a következő versenyeken sok mindent tudok majd hasznosítani – mondta a magyar szövetség honlapjának Fábián Bettina.

A férfiak mezőnyében Rasovszky Kristóf hatodikként zárt. A világkupa két hét múlva Hongkongban folytatódik, majd november 22-én, Szaúd-Arábiában zárul.

Nyíltvízi Világkupa, 3. Állomás, Setubal, nők: 1. Lea Boy (német) 2:18:30.70. ...5. Fábián Bettina 2:18:36.20