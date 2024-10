– Mindkét klubban megfordult, mindkét érzést átélte. Milyen tapasztalatokat szerzett Szegeden és Békéscsabán? – kérdeztük Farkas Márk (32) labdarúgótól, aki jelenleg az SZVSE-G-Falc Kft. NB III.-es együttesének játékosa.

Farkas Márk (jobbról) mindkét klubban játszott a közelmúltban. Fotó: Gémes Sándor

Farkas Márk: átérzem

– Mivel szegedi születésű vagyok, így nyilván a szegedi csapat mindig is közelebb állt hozzám, és talán egy kicsivel nagyon elánnal is tettem oda magam a Tisza-parti klubért harcolva. Ennek ellenére úgy érzem, szegediként sikerült jól beilleszkednem a békéscsabai csapatba is, hiszen a teljesítményemmel gyorsan elfogadtattam magam, így pedig könnyebben ment minden. Ha valakinek jól megy a játék, még szegediként is elfogadják mind a társak, mind a szurkolók. Csapaton belül nem érződött az a rivalizálás, amely a szurkolók között esetleg megvan.

– Mennyire érezhető át a meccs felfokozott hangulata, amelyet a drukkerek generálnak?

– Nem tudom, más hogyan reagált, de nekem sikerült teljes mértékben átéreznem. Mindig nagyon vártam ezt a párharcot akár szegedi, akár csabai labdarúgó voltam, igaz, lila-fehér színekben mindössze kétszer volt alkalmam a Tisza-partiak ellen pályára lépnem, egy-egy győzelem és vereség a mérleg. Bármilyen kötődésű is vagy, erről a párharcról tudni lehet, hogy délalföldi rangadóként mit jelent a szurkolóknak. Sok néző van ezeken a mérkőzéseken, amelyeken kiváló futballhangulat érezhető. Sajnos nagyon kevés olyan összecsapás van ezen a szinten, amely egy labdarúgó életében ennyire várható, ennyire átélhető, ennyire felfokozott a hangulata. Meggyőződésem, még semleges nézőként is élvezetes az ilyen csata.

– Ott lesz a vasárnapi mérkőzésen?

– Igen, minden bizonnyal kilátogatok a Szent Gellért Fórumba.

– Mit vár a találkozótól?

– Szegedi győzelmet. Nincs sok különbség a két csapat között, a labdarúgó NB II. pedig eléggé kaotikus a sok egyforma képességű klub révén. Nincsenek nagy eltérések a csapatok között. A szegedi keretet nem igazán ismerem, a Békéscsabáét talán még igen, de hogy melyik az erősebb, arról nem szeretnék állást foglalni. Én azt gondolom, a felfokozott várakozás nem a klubok múltja, hanem a szurkolók miatt alakult ki a két város között.