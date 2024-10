Huszonharmadik alkalommal rendezték meg Budapesten a Fitparádét, amelynek 2024-ben a Dr. Koltai Jenő Sportközpont adott otthont. Összegyűltek a világ legjobbjai hazánk legrangosabb testépítő-versenyén, amelynek programjában immár sok éve szerepel a bothúzás is. Ebben a sportágban először tartottak nemzetközi megmérettetést, miután a magyar bothúzók mellett érkeztek sportolók Szlovákiából és Franciaországból is.

A Fitparádé bothúzás szempontjából sikeresen zárult a Deli Team sportolói számára. Véró Alex (balról jobbra), Rajos Erik, Tomai Laura, Balogh Dóra, Csordás Cintia és Deli Tamás

Fotó: Miklai Pepe

A Fitparádé több versenyszámában a Pro kártya volt a tét, amelynek birtokosa utazhat az Egyesült Államokba a Mr. Olympia hétvégéjére.

A 2024-es esztendő egy battonyai Premium Strongman League-fordulótól eltekintve teljesen a bothúzásról szól Véró Alexnél, aki 2023 őszén egy súlyos sérülésből, combizom-szakadásból épült fel. A derekegyházi srác bothúzás tekintetében mindig esélyes arra, hogy felálljon a dobogóra. A közép-európai versenyeken pedig szinte biztosan kijelenthető, senki sem képes legyőzni. Ilyen ellenfél a budapesti Fitparádén sem jött vele szembe a +110 kilogrammosok súlycsoportjában. Az elődöntőben a korábbi junior világkupa-győztes, szegedi Rajos Eriket győzte le. A sportágat hosszabb kihagyás után újrakezdő Erik harmadikként zárt ebben a kategóriában.

Sikeres Fitparádé bothúzásban

A -110 kilogrammos férfiak között hatan indultak. A szegedi Deli Tamás a vigaszágon bronzérmes lett. Elmondása szerint a dobogó volt a célja, de a későbbi bajnok szlovák ellenfél legyőzte. Ezt követően viszont a vigaszágon menetelve magabiztosan gyűjtötte be a harmadik helyet, így elégedetten zárta a Fitparádét.

A Deli Teamben szereplő hölgyek közül a szentesi Csordás Cintia a -70 kg-osok mezőnyében a döntő során a számára évek óta óriási mumusnak számító szlovák hölgytől szenvedett vereséget. Ugyanitt versenyzett a friss GPC erőemelő-világbajnok – a -56 kg-osok között a szlovákiai Trnavában győzött – Tomai Laura is, akinek kitűzött célja között a győztes meccs szerepelt most bothúzásban. Ennek oka, hogy ebben a sportágban nincs még rutinja. A sikert viszont megízlelhette, a hatodik pozícióban fejezte be a versenyt.