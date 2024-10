Az NB II.-es Siófokban, a 2022–23-as szezonban lépett pályára utoljára Forgács Dávid. A 29 éves, korábbi utánpótlás-válogatott játékos felhagyott a nagypályás játékkal, múlt héten pedig a vármegyei I. osztályban szereplő Bordány edzőjének nevezték ki.

Forgács Dávid nevelőklubjánál kezdett el edzősködni, most a bordányi felnőtt csapatot is irányítja.

Fotó: SZEOL SC, KAROLYI ISTVAN

– Nem a számításaim szerint alakult a siófoki játékom, de ez már a múlt. Van egy derékfájdalmam, ami krónikusabb gyulladás is lehet, e miatt sem tudtam folytatni a profi pályafutásomat, így hazaköltöztünk Szegedre. Elkezdtem az edzői tanfolyamot, és a SZEOL SC U14-es csapatánál dolgozom. Váratlanul ért a bordányi megkeresés, de testhez álló kihívásnak érezte. Egy irányban gondolkodunk, így gyorsan el is kezdtük a közös munkát. Fiatalokra építünk, akik közül a legtöbben most lépnek be a felnőtt futballba, és innen szeretnének elindulni a magasabb osztály felé – mondta lapunknak Forgács Dávid, akinek U14-es csapata hat forduló után hibátlan mérleggel áll az MLSZ Regionális U14-es bajnokság Dél-keleti csoportjának élén, hétvégén pedig rangadó vár majd rájuk a szintén pontveszteség nélkül álló Hódmezővásárhelyi FC ellen.

Forgács Dávid: szép karrier van mögöttem

A SZEOL SC-ben nevelkedett, majd az olasz Atalantában, Pisában és Anconában megfordult játékos idehaza a Diósgyőrben az NB I.-ben is futballozott.

– Azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy milyen súlyos sérüléseim voltak, szép karrier van mögöttem, még ha bennem is ott van, lehetett volna több ebben. Az edzősködés célt adott, sok dologra ráébresztett. Jó dolog, amikor a saját ötleteidet, gondolataidat át tudod adni, és ki tudod alakítani a saját csapatodat. Az utánpótlásban már vannak apróbb sikerek, remélem, így lesz ez Bordányban is – tette hozzá a játékosként balhátvédet játszó Forgács.

– Próbálok profizmust vinni az öltözőbe, nem azt szeretném erősíteni, hogy az ebben az osztályban való játék legyen a céljuk. Megadjuk a lehetőséget a fiataloknak, akik ugródeszkának használhatják ezt az osztályt, ezáltal lépkedhetnek előre – mondta céljairól Forgács Dávid, aki a hétvégén debütál a Bordány kispadján, vasárnap 14.30-tól a Balástya lesz az ellenfél a 10. fordulóban.