A magyar kajak-kenu válogatott nem nyert aranyérmet a párizsi olimpián, a mérleg négy ezüst- és három bronzérem. A szövetségi kapitány, Hüttner Csaba sajnál bizonyos dolgokat, de közben meg elégedett volt a versenyzőkkel.

Hüttner Csaba szövetségi kapitány büszke a hét éremre. Fotó: Karnok Csaba

Hüttner Csaba: még él bennem

– Nagyon élénken él még bennem a párizsi olimpia, az előzőn Tokióban sok minden elvitte a fókuszt, amelyre oda kellett figyelni a csapat mellett. A francia fővárosban lehettek nézők, és nagyon sok élmény élt a kerettel együtt, nehéz is feldolgozni, hogy nem nyertünk aranyérmet. Ellenben büszke vagyok, a megszerzett hét érem mindent elmond a csapatról, de közben meg azon agyalok, mit rontottam el, mit lehetne másképpen csinálni, hogy a munkát beletevők eljuthassanak a csúcsra. A sportág hazai erejét az mutatja, mennyi érmesünk van. 1988 óta minden olimpiáról hoztunk aranyat, akadt, amikor a sportág mentette meg a teljes olimpiai szereplést. Valamiért most ez történt meg, de a csapat szempontjából előremutató, hogy a fiatalok alkotta egységeink minden döntőben ott voltak, és ez megnyugtat. Ebben a felgyorsult mezőnyben meg kellene maradni ezen a szinten, de ki kell választani azokat a számokat, amelyre jobban fókuszálunk és abban aranyat nyerünk, illetve hosszú távon versenyképesek maradunk – mondta Hüttner Csaba, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a szövetség podcastjében.

Az egykori, szegedi színekben is szerepelt kenus mesélt a párizsi élményeiről, az ellenfelekről, a körülményekről. Azt is elmondta, hogy az olimpia egészen más, mint egy világbajnokság, így másképpen is kell hozzáállni. Az algyői Kopasz Bálintot extraklasszisnak nevezte Hüttner, aki ezek után a szegedi versenyzőket is külön értékelte.

Pici nüansz

– Kiss Ágnes és Nagy Bianka legelőször még más párban hitt, az első válogatón így szerepeltek, majd a második válogatót és a szétlövést is megnyerte a párosuk, így utaztak ki az Európa-bajnokságra. Volt egy mérce számomra és nekik is, de ekkor még nem tudtuk, hogy lesz egy újra összeülő ukrán egység, amelyet a középfutamban legyőztek. A döntőben olyan pályára kerültek, amely pici nüansz, de sokat számít, és ezen is múlhatott, hogy nem szereztek érmet. Ennek a párosnak sokkal nagyobb a jövője, mint ahogy azt ők gondolják. Mindketten fiatalok, Kiss Ági nagyon fiatal, ez tőlük nagy eredmény. Ha tovább erősítjük őket, akkor Los Angelesben érmet nyerhetnek, és ha Kiss beleerősödik a mezőnybe, rutint szerez, így még inkább az övé a jövő, főleg mert az 500 métert favorizálják majd a jövőben. Egy idő múlva értékeli majd ezt az eredményt, ezt a szereplést is – vélte Hüttner.