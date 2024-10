A Városok, stadionok, kocsmák nevű Facebook-oldalra került fel hétfőn este, hogy a csengelei futballcsapatban indonéz játékosok is szerepelnek, akik egyébként a kisteleki Prysmian kábelgyárban dolgoznak. A hírt felkapta a leginkább hazai labdarúgással foglalkozó, legnépszerűbb mémoldal, a Trollfoci is, ami után felkerestük a Csengele KSE sportigazgatóját, Kun-Szabó Tibort.

Indonéz játékosok a Csengele KSE csapatában. 16-os mezben Anza, 21-esben Catur.

Fotó: Kun-Szabó Tibor

– Nem igazán értem, hogy most hirtelen miért kapta fel ezt a hírt a média. Igen, nálunk focizik két indonéz srác, mert a főnökük, Bitó István által idekerültek hozzánk. Két éve Magyarországon dolgoznak, teljesen szabályosan igazoltuk le őket – jegyezte meg érdeklődésünkre Kun-Szabó Tibor, akinek segítségével a kedd esti edzést követően Mahardhika Anugerah Caturral beszélni is tudtunk.

Catur érdeklődésünkre elmondta, hogy 2022-ben egy gyakornoki programnak köszönhetően érkezett Magyarországra, miután Indonéziában gépészmérnöki szakon végzett. Két éve él és dolgozik Kisteleken, nemrég pedig újabb kétéves szerződést ajánlottak neki, amit elfogadott, mert nagyon örül, hogy itt lehet. Hozzátette, a gyakorlatszerzés miatt van itt Kisteleken, hogy hasznosítsa az otthon megtanultakat. Korábban volt egy súlyos sérülése a futball miatt, de amúgy sem túl hosszú egy sportkarrier, emiatt csak hobbiként tekint rá.

Így kerültek indonéz játékosok Csengelére

– Kisteleken több meccset is láttam a hétvégéken, aztán kiderült, hogy ez ilyen “Sunday League” jellegű bajnokság. Ezután kérdeztem meg a főnökömet, Bitó Istvánt, aki szintén nagyon szereti a futballt, hogy külföldiek játszhatnak-e? Kedd délutánonként amúgyis focizunk kispályán a munkatársakkal. Néhány nap múlva jött István, hogy Kun-Szabó Tibor találkozna velünk, végül le is igazolt bennünket a Csengele, ahol ő is játszik – válaszolta arra a kérdésünkre, miként került oda honfitársával, Anza Prasetyával a csengelei csapathoz.

Hangsúlyozta, hogy nagyra értékeli, hogy lehetőséget kaptak Kun-Szabóéktól Csengelén. Az egész csapat nagyon jól fogadta az érkezésüket, nem akarta elszalasztani ezt a lehetőséget. Catur és Anza hét mérkőzésen lépett eddig pályára a Csengelében. Előbbi egyszer kezdőként és hatszor csereként, míg utóbbi még nem játszott kezdőként. Jól kezdte a megyekettőt a Csengele, hiszen hét fordulót követően tizenhárom pontot gyűjtve a harmadik helyen állnak a tabellán.