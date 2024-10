– Minden jó, ha a vége jó? – kérdeztük a még Peruban tartózkodó Jákó Miriam friss junior világbajnok sportlövészt.

Így koncentrál egy friss világbajnok: Jákó Miriam rekorddal lett első. Fotó: Cél-Tudat SE

Jákó Miriam megcsinálta

– Igen, rám fért egy kis sikerélmény.

– A korábbi versenyszámok éremnélkülisége miatt mennyire volt türelmetlen önmagával szemben?

– Nyilván én is többet vártam magamtól, mint a 4., a 9. vagy a 11. helyek, így nem voltam elégedett ezekkel az eredményekkel. Ezek a helyezések az "éppen hogy" dolgokon múltak, és sokkal jobban bántott ez a szereplés, mint ha a 83. helyen álltam volna nulla sansszal a dobogóra. Nem akartam úgy elköszönni Limától, hogy érem nélkül megyek haza.

Jákó Miriam eredményei a perui junior világbajnokságon: - légpisztoly 60 lövés: 9. - légpisztoly 60 lövés mix: 11. - 25 méter sportpisztoly 30+30 lövés: 4. - 25 méter standard pisztoly: 7. - 50 méter pisztoly: 1.

– Sok, összesen öt számban volt érdekelt, ez mennyire volt megterhelő?

– Mivel akadt bőven pihenő idő a versenyszámok között, így mindegyikre fel lehetett készülni rendesen. Minden nap egy új nap volt, amelyeken megcsináltam a rutinomat, az utolsó számot például úgy vettem, mintha ez lett volna az első. Izgalommal álltam neki, mint ahogy az előzőeknek is, de azért nyugodtabban, edzéssel a hátam mögött kezdtem neki a lövésnek. Ez pedig biztonságot adott a számhoz.

– Az ötből melyik versenyszámba kellett beletenni a legtöbb energiát?

– A munkát mindegyikbe beletettem, de egyiknél sem jött ki olyan jól a helyzet, mert sokszor feszült voltam, és ezt nem tudtam kezelni. Lehet, hogy ha az elején pont becsúszom a döntőbe, akkor szebben domborulhatott volna az egész verseny, és talán több az önbizalom is. Küzdelmes verseny volt, és bár tudom, hogy sok maradt bennem, de nem mondom azt, hogy elégedetlen vagyok. Azt gondolom, egy másik viadalon majd bejön az, ami most nem jött be.

–Hogyan ünnepelt Limában egy friss junior világbajnok?

– Jó étellel egy sör társaságában. Egy amerikai bar and grill étterembe mentünk el, ahol megettem egy férfias adag takkót, mellé pedig már felnőttként egy sört. Amerikában még nem vagyok hivatalosan nagylány, otthon már igen. Lazítok egy picit, aztán folytatjuk tovább a munkát. Novemberben lesz az egyetemi világbajnokság, aztán az Európa-bajnokság, van feladat bőven.