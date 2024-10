A Kék Mókus-kupa kispályás labdarúgótorna minden esztendő legvégén jelent rendszeres elfoglaltságot a csapatoknak. Az első játéknap december első hétvégéje, ekkor a +45-ösök kezdenek, majd utána a+35-ösök jönnek, végül pedig a nyílt kategória mezőnye zárja a selejtezőt.

A 35. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa eseményei hamarosan elkezdődnek, nevezni már lehet. Fotó: Karnok Csaba

Kék Mókus-kupa: nevezés

Az esemény nevezése elindult, a +35-ös korosztályban már alig van hely a mezőnyben. Várható például a Kecskemét, a Honvéd, a Maxx Autó érkezése, de vélhetően egy komoly szintű szerb csapat is eljön, miközben a Békéscsaba és az MTK is jelezte szándékát a startra.

A +45-ösöknél a Honvéd szintén érdekelt, itt zömében azok indulnak, akik legutóbb is, míg a nyílt kategóriában is gyorsan betelhet az előzetesen meghirdetett létszám.

– Az egész rendezvény megihletett már gyerekként, aztán sikerült játszanom, csapatvezető voltam, akadtak sikereim és szép emlékeim az eseményen, immár szervező vagyok, azaz végigkísérte az egész futballpályafutásomat a torna. Látom, hogy még van benne lehetőség, de nem kevés befektetéssel, energiával, munkával jár a szervezés. A tavalyi rendezvény elért egy szintet, nagyon jól sikerült, de most emeljük a tétet, és még színvonalasabb tornát szeretnénk összehozni. Tanultunk a kisebb hibákból, ezeket is szeretnénk minimalizálni, és több újdonsággal készülünk. Itt most főleg a gálára gondolok, amely a Pick Aréna nagy csarnokában lesz. Nekem december 27. egy fix időpont, ez adhatja majd a későbbiekben az állandóságot, és azt, hogy ez a dátum egyet jelent a kispályás futballban a Zengő Alföld Kék Mókus-kupa utolsó napjával. A selejtezők mindhárom korosztályban továbbra is a jól megszokott, hagyományos Etelka sori és újszegedi sportcsarnokban lesznek, ebben sokat segít az állandó szervezőtárs, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. – nyilatkozta Bodó Attila, az esemény szervezője.

Az esemény összesített pénzdíja 3 millió forint.

Ami pedig a gálanapot illeti, már biztos, hogy lesz magyar–román válogatott meccs, a keretek azonban egyelőre még nem ismertek.

Az előző torna eseményeit itt foglaltuk össze 2023-ban.