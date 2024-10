Ahogy várni lehetett, az MTK Budapest együttese minél hamarabb el akarta dönteni a KÉSZ-St. Mihály elleni mérkőzést, ám a találkozó nagyon sokáig nem úgy alakult, ahogy a hazaiak eltervezték.

A KÉSZ-St. Mihály játékosa, Koszo Sydney (balról) fejjel eltalálta a felső lécet. Fotó: Gémes Sándor

KÉSZ-St. Mihály: veszélyes kontrák

A fővárosiak fölénye érzékelhető volt, akadtak is veszélyes szituációk a vendégek kapuja előtt, de komoly zavar nem keletkezett a szegedi védelemben. Sőt az első félidőben két olyan kontrája is volt a KÉSZ-St. Mihálynak, amely góllal kecsegtetett, és ha Szabó Dóra ügyesebben veszi át a labdát, ziccerbe kerülhetett volna. A szünet előtt Ónodi Vanessza sérülése kiújult, így már a 27. percben cserélni kellett Hadár Attilának.

A második félidőben kiegyenlített küzdelmet lehetett látni, majd az 54. percben vezetéshez jutott az MTK. A KÉSZ-St. Mihály nem esett össze, sőt mindent megtett az egyenlítésért, kapufáig is eljutott, ám a hajrában a fellazuló KÉSZ-St. Mihály védelme mellett a szegedi származású válogatottsági rekorder Vágó Fanny két találata végleg eldöntötte a mérkőzés sorsát.

Hadár Attila: – Aki csak az eredményt nézni, azt gondolhatja, sima mérkőzés volt, viszont aki a helyszínen látott minket futballozni, az annyit vehetett észre, hogy nyílt sisakos meccset játszottunk. Az MTK szerencsés góllal szerzett vezetést némi játékvezetői részrehajlást követően, hiszen az első hazai találat előtt mi kontráztunk, és Koszo Sydney-t 22 méterre a kaputól szabálytalanul szerelték. Aki ezt nem látta, hallhatta a fault megtörténtét, a bíró sípja azonban néma maradt, és ebből jött ki az MTK góllal. Ezután mi is nyomás alá helyzetük a kék-fehéreket, meg is voltak a helyzeteinek szögletből, illetve a kapufát is eltaláltuk Koszó révén, valamint több nagyobb lehetőségünk is volt, de ezek sajnos kimaradtak. A 85. perctől 19-re lapot húztunk, felküldtük Kránicz Viktóriát, hogy zavart okozzon az MTK védelmében, viszont itt jött ki, hogy rutinos csapat az ellenfél, hiszen a hajrában, a 90. és a 93. percben kontrából bevették a kapunkat. Összességében elégedett voltam a játékosok teljesítményével, jól játszottunk, fegyelmezetten védekeztünk. Éppen ezért sajnálom a mérkőzés végét, mert egy bravúrdöntetlent elérhettünk volna az MTK otthonában.