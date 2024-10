Három negyeden át jól tartotta magát a Szegedi VE itthon a Honvéd ellen remek védekezésének köszönhetően. Az utolsó negyedben viszont megduplázta góljai számát a vendégcsapat és nyert 10–6-ra. Ha továbbjutásban nem is, de egy hasonlóan sokáig szoros mérkőzésben a visszavágón is bízhatott Kiss Csaba csapata. Ez viszont nem jött össze. Három–nullával kezdett a Honvéd a Kőér utcai uszodában, mire Sziládi betalált, majd jött egy újabb öt–nullás etap. Hiába nyerte meg két góllal a második negyedet a Szeged, a második és harmadik negyedet is elbukta, így kiütéses vereséggel búcsúzott a Magyar Kupa küzdelmeitől.

A Szegedi VE védelme nem zárt jól az első negyedben, nyolc gólt kaptak. Kiss Csaba mégis inkább a másik három negyed miatt csalódott.

Fotó: Gémes Sándor

A bajnokságban szombaton 17 órától a címvédő FTC-t fogadja a Szeged, míg jövő szombaton az OB I.-ben is megmérkőzik a Honvéddal, idén már negyedszer tétmeccsen.

Kiss Csaba, a Szegedi VE vezetőedzője:

– Nem ez a mérkőzés volt életem sportélménye, pláne az első negyed. Már akkor kiderült, hogy nincs esélyünk ledolgozni az otthon összeszedett négygólos hátrányt. Pocsék játékot nyújtottunk akkor, de inkább az utána lévő teljesítmény volt csalódás számomra. Előbb megmutattuk, tudunk jól vízilabdázni, majd utána megint megnyugodtunk és a Honvéd játéka érvényesült. Összességében az történt, amire számítottunk, de az nem volt szép látvány, ahogy kialakult ez a kilencgólos különbség. A Honvéd nagyon egyben van, egy pillanatig sem lassította a saját tempóját, látszik, hogy a munka, munka, munka a jelszavuk, aminek most mi voltunk a kárvallottjai.