A rövidpályás gyorskorcsolya magyar csapat vasárnap utazott el Montrealba, így már a helyszínen készül a pénteken kezdődő World Tour-sorozatra. Fontos újítás, hogy idéntől már nincs duplázás, így minden távot csak egyszer rendeznek meg egy-egy állomáson. – Ezeket a versenyeket mindig nagyon várjuk, hiszen hosszú alapozás után versenyezhetünk újra. Ahány pálya, annyi jég, a montrealit én kifejezetten szeretem, mert jó a tapadása és gyors is. Kíváncsian várom a kezdést – nyilatkozta a magyar szövetség honlapján az olimpiai bronzérmes szegedi sportoló, Kónya Zsófia.

Kónya Zsófia kedveli a montreáli jeget.

Fotó: Illyés Tibor

Mellette többen is képviselik a szegedi színeket: a betegsége után visszatérő Jászapáti Petra, valamint Somodi Maja is tagja a női csapatnak, míg a férfiaknál Jászapáti Péter, és az FTC szegedi sportolója, Nógrádi Bence lesz ott a keretben. A sorozat hat állomásából ötön indulnak a mieink, Montreal után ott lesznek egy héttel később Salt Lake Cityben is, majd a decemberi két ázsiai verseny közül az előbbit, vagyis a pekingit kihagyják, Szöulban viszont versenyeznek, akárcsak februárban a két európai viadalon.