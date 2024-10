– Mennyit gondolkodtál azon, hogy meghosszabbítod a szerződésedet a Pick Szeged csapatával? – tettük fel a kérdést a jobbszélsőnek. Mario Sostaric 2016 nyarán a szlovén Gorenje Velenjéből érkezett Szegedre.

Mario Sostaric élvezi a játékot a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatában.

Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

– Nem igazán volt kérdés, hogy meghosszabbítom-e a szerződést a csapattal. A kézilabdás karrierem jelentős részét itt töltöttem, jól érzem magam a városban és a csapatban, ahogyan a családom is boldog itt. Szeged az én kézilabdás otthonom, büszke vagyok rá, hogy ennek a klubnak a tagja vagyok, élvezem a szurkolók szeretetét is. Ilyen körülmények között könnyű volt eldöntenem, hogy új szerződést írok alá. Azon leszek, hogy továbbra is a legjobb teljesítményemet nyújtsam és sok boldog pillanatot okozzak a csapattal együtt a szurkolóinknak.

– Gondoltad volna 2016-ban, amikor megérkeztél Szegedre, hogy 2028-ig itt leszel biztosan?

– Őszintén szólva, nem gondoltam rá, de bíztam benne, hogy sikeres pályafutásom lesz itt. Megtiszteltetés számomra, hogy ilyen régóta számítanak rám ennél a klubnál. Mindennap szeretnék abból a rengeteg jóból visszaadni, amit én kapok itt. Mindezek után kötelességemnek érzem, hogy minden edzésen és mérkőzésen a legjobbamat nyújtsam.

– Sok csapat érdeklődött irántad?

– Számomra ez egy tiszta szituáció volt, itt akartam folytatni a pályafutásom. Volt több megkeresésem is, de először a szegedi vezetőkkel szerettem volna beszélni. Ők is biztosítottak róla, hogy számítanak rám, így nem volt kérdés, hogy szerződést hosszabbítunk.

– Hosszabb ideje remek formában kézilabdázol. Az elmúlt idényben nyolcvannyolc gólt lőttél a Bajnokok Ligájában, idén pedig négy meccs után már harminckettőnél tartasz. Jobban élvezed a játékot, mint korábban?

– Az én teljesítményem azért nagyban függ a jobbátlövőktől is, hogy mennyi labdát kapok a szélen. A skandináv stílus, amit Michael Apelgren hozott el Szegedre a sok lerohanással, természetesen kedvező nekem. Bíznak bennem a többiek, sok labdát kapok, amit természetesen nagyon élvezek. De az egész csapat élvezi ezt az újfajta stílust, Micke (Michael Apelgren – a szerk.) rengeteg új impulzust ad, aminek köszönhetően remek formában játszunk jelenleg. Jó úton járunk a céljaink felé, de ehhez arra is szükségünk lesz, hogy mindenki egészséges maradjon.