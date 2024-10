Miután az egyik játékos megütötte a játékvezetőt, félbeszakadt a Szeged Városi Kispályás Labdarúgó-bajnokság III. osztály C jelű, GNX ligájában a Szentimentál SE–Senkick mérkőzés. A szervezők határozatban közölték, a három pontot 5–0-s gólkülönbséggel a Szentimentál SE kapta meg, míg az elkövető játékost örökre eltiltották a bajnokság mérkőzéseitől.

A 2024–2025-ös szezonban hat csoportban összesen hatvan csapat futballozik hétről hétre.

Forrás: Szeged Városi Kispályás Labdarúgó-bajnokság

– Derült égből villámcsapásként történtek az események az egyik szervező kollégám beszámolója szerint. A félpályánál történt egy szabálytalanság, amit sérelmezett az ellenfél játékosa. Számára a játékvezető kétperces kiállítást mutatott fel, ezután rohant oda hozzá a kiállított játékos és ütötte meg – árulta el a részleteket Major György, a bajnokság egyik szervezője.

Úgy fogalmazott, egy ilyen, egyébként ritka esetet nagy- és kispályán is csak úgy lehetne megelőzni, ha a játékvezetőt egy biztonsági őr kísérné folyamatosan, ami természetesen életszerűtlen.

Örökre eltiltották, miután megütötte a játékvezetőt

– A szervező kollégám rögtön intézkedett, a rendbontó játékost azonnal lekísérték a pályáról. Őt örökre eltiltottuk a bajnokságtól, csapatát viszont nem zártuk ki, mivel eddig nem volt rájuk panasz. Az esethez hozzátartozik, hogy a játékvezetőt megütő játékos tettét a csapattársai is határozottan elítélték rögtön. Az én személyes véleményem, minden ilyen tevékenységtől el kell tiltani – magyarázta.

Az esetet követően a Magyar Labdarúgó-szövetség Csongrád-Csanád vármegyei Igazgatósága azt közölte a kispályás bajnokság szervezőivel, hogy felfüggeszti a játékvezetők küldését a mérkőzésekre. Ezzel kapcsolatban Major György elmondta, hétfőn tárgyalnak majd a folytatásról az Igazgatósággal. Abban viszont biztos, hogy a bajnokság küzdelmeit nem szeretnék felfüggeszteni, a csapatokkal pénteken délelőtt ezt is közölték. A folytatásra több opciót is sorolt lapunknak, miszerint amennyiben nem sikerül megegyezniük a helyi MLSZ Igazgatósággal, az is előfordulhat, hogy a korábban a szegedi Hattyas soron megrendezett JATE Bajnoksághoz hasonlóan játékvezetők nélkül játsszák le a meccseket.