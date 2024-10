Talán még benne volt a Metalcom Szentes csapatában, hogy pénteken bravúros 12–12-t játszott a BVSC otthonában a Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén, majd a visszavágón egy nappal később 16–10-es vereséget szenvedett. Közrejátszhatott a fáradtság vendégrészről, amit a hazaiak gólokkal használtak ki. Nyolc perc játék után 3–0-ra vezetett az OSC, a nagyszünetben pedig már 6–2 állt az eredményjelzőn.

A 7. fordulótól sorozatban jönnek majd az olyan bajnokik a Metalcom Szentes számára, amelyeken reális győzelmi esélyük lesz a Kurca-partiaknak.

Fotó: Vidovics Ferenc

Nagyot változott a játékképe a harmadik negyedre. Felkeményedett a szentesi védelem, miközben támadásban is sikerült megduplázni a gólok számát, így a záró negyed kezdetén már csak kétgólos volt a különbség, 7–5 a hazaiak javára.

Ledolgozta hátrányát a Metalcom Szentes

Szatmári Kristófnak köszönhetően büntetőből szentesi találattal indult a negyedik negyed, amellyel 7–6-ra zárkózott fel a Metalcom Szentes. Rögtön a következő támadásából betalált az OSC, majd jött egy újabb szentesi gól, de ezután sem támadhatott az egálért a Kis-csapat, mivel a hazaiak ismét villámgyorsan válaszoltak. Öt perccel a vége előtt kialakult a későbbi végeredmény, 9–7 a fővárosiak javára.

A másik Csongrád-Csanád vármegyei férfi vízilabdacsapat, a Szegedi VE ebben a fordulóban szombaton 17 órától a címvédő Ferencvárost fogadja. Következő meccsét a Szentes jövő szombaton 17 órától az újonc Debrecennel játssza hazai környezetben.

Kis Gábor: – Dühös vagyok, mert két negyed után hat–kettőre vezetett az OSC. Az nem a Szentesre vall, ha egy OSC otthonában könnyelműen kezd, inkább úgy fogalmaznék, hogy izgultunk. Amikor már elment a mérkőzés, hirtelen változott a játékunk és kilenc–hét lett a végeredmény. Izgalmas mérkőzést játszottunk, de a nagyszünetben nagyon nem éreztem jól magam a parton. Nem tetszett a csapatom első két negyedben nyújtott produkciója, de ebből is sokat tanulhatunk. A terveink szerint a mi bajnokságunk egy hét múlva kezdődik, amikor a Debrecent fogadjuk, ami után olyan sorozatba kezdünk, amiből több pontot remélünk. Pozitívum a csapatomra nézve, hogy egy OSC-hez is nyerni jövünk, de ez most nem sikerült, aminek megvan az oka.